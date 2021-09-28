Bir hayli nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir hayli kelimesinin doğru yazımı

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Yaşadığı anlamı ile beraber cümle içerisinde bir hayli kelime grubu yaygın olarak değerlendirilir. Tabii her ne kadar okunuşu fark etmese bile yazılışı üzerinden doğru şekilde ele almak büyük öneme sahiptir.



Bir Hayli Nasıl Yazılır?



Bu kelime grubunun doğru yazımı, ‘Bir hayli’ şeklinde ayrı olarak ele alınmış bölümüdür. Oldukça çok ya da sayısı belirsiz gibi anlamlar üzerinden değerlendirilen bu kelime grubu, amaca uygun ayrı şekilde ele alınarak yazılabilir.



TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türkiye konumu açısından da aynı şekilde bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır.



Bir haydi (Doğru)



Birhayli (Yanlış)



Bir Hayli Kelimesinin Doğru Yazımı



Doğru yazımını gerçekleştirmek için bu kelime gruba ayrı yazılmalıdır. Bir ve hayli sözcüklerinden bir araya gelmiş olan bu kelime, günlük yaşamda da oldukça yaygın kullanılır.