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Bir hayli nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir hayli kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Bir Hayli
Bir hayli nasıl yazılır TDK ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Bir hayli kelimesinin doğru yazımı

Yardımcı bir kelime grubu olarak bir hayli sözcüğü günlük yaşamda oldukça fazla kullanılır. Aynı zamanda ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağı da merak edilen konular içerisinde geliyor. Peki, bir hayli nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Yaşadığı anlamı ile beraber cümle içerisinde bir hayli kelime grubu yaygın olarak değerlendirilir. Tabii her ne kadar okunuşu fark etmese bile yazılışı üzerinden doğru şekilde ele almak büyük öneme sahiptir.

Bir Hayli Nasıl Yazılır?

Bu kelime grubunun doğru yazımı, ‘Bir hayli’ şeklinde ayrı olarak ele alınmış bölümüdür. Oldukça çok ya da sayısı belirsiz gibi anlamlar üzerinden değerlendirilen bu kelime grubu, amaca uygun ayrı şekilde ele alınarak yazılabilir.

TDK' ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türkiye konumu açısından da aynı şekilde bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır.

Bir haydi (Doğru)

Birhayli (Yanlış)

Bir Hayli Kelimesinin Doğru Yazımı

Doğru yazımını gerçekleştirmek için bu kelime gruba ayrı yazılmalıdır. Bir ve hayli sözcüklerinden bir araya gelmiş olan bu kelime, günlük yaşamda da oldukça yaygın kullanılır.

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