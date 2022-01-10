Bir hayli nasıl yazılır? Bir hayli kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Ayrı ya da bitişik yazılıp yazılmadığına göre Türkçede birçok farklı sözcük grubu yanlış ele alınır. Bu doğrultuda özellikle bir hayli kelime grubu yanlış biçimde kullanılan sözcükler içerisinde gelir. Özellikle günlük yaşamın önemli sözcükleri arasında olduğu için doğru yazabilmek önemli bir yere sahiptir.

Bir Hayli Nasıl Yazılır?

Merak edilen bir diğer kelimeler içerisinde bir hayli sözcüğü gelmektedir. Bu sözcük taşıdığı anlam üzerinden genelde oldukça veya çok fazla gibi anlamlar taşımaktadır. Taşımış olduğu anlamları ile beraber Türkçe üzerinden doğru yazılışı, ‘Bir Hayli’ biçiminde yazılmaktadır. Yani diğer bir ifadeyle ayrı şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır.

Bir Hayli Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Bitişik ya da ayrı olması ile beraber birçok kelime Türkçede doğru şekilde ele alınmalıdır. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman, ‘Bir hayli’ biçiminde bu kelimenin ele alınması gerektiğini söylemek mümkün. Ayrı bir şekilde ele alınmalı ve cümle içerisinde veya tek başına kullanılmalıdır. Özellikle cümlelerde durumu desteklemek ve daha güçlü hale getirmek için değerlendirilir.