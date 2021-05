Bir gülüşün etkisi

Elif Kaya öncülüğünde bir araya gelen 10 kişilik gönüllü ekibi çeşitli dillerde sosyal medya içerikleri ve podcast yayınları hazırlayarak, çevrimiçi görüşmeler organize ederek ruh sağlığı sorunları olan gençlere yardım almaları konusunda cesaret veriyorlar.

Akıl ve ruh sağlığıyla ilgili sorunları çözmek için farkında olmak ve çözüm yolunun erişebilir olması gerekiyor. 16 yaşındaki Elif Kaya, COVID-19’un gençlerin ruh sağlığı üzerindeki kötü etkisini fark edince harekete geçmeye karar verdi. Gençlerin akıl ruh sağlığını koruyabilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturmak için One Smile Effect (Bir Gülüş Etkisi) platformunu kurdu.

Elif Kaya öncülüğünde bir araya gelen 10 kişilik gönüllü ekibin tamamı öğrencilerden oluşuyor. Neler mi yapıyorlar? Gençlerle bağlantı kurmak, bu zorlu zamanlarda onları duygusal olarak desteklemek ve mesafelere rağmen sosyal birlik yaratmak için ücretsiz, erişilebilir ve kullanımı kolay kaynaklarla akıl sağlığı bilincini tüm dünyaya yaymaya çalışıyorlar. Çeşitli dillerde sosyal medya içerikleri ve podcast yayınları hazırlayarak, çevrimiçi görüşmeler organize ederek ruh sağlığı sorunları olan gençlere yardım almaları konusunda cesaret veriyorlar.

BARİYERLERİ AŞMAK GEREK

One Smile Effect ekibi, podcast yayınları ve sosyal medya gönderileri üretmenin yanı sıra gençler arasında ruh sağlığı okuryazarlığını artırmak için dünya genelindeki okullara göndermek üzere bilgilendirici metinler hazırlıyor. Bu metinlerde “Akıl sağlığı nedir, neden önemlidir ve neler yapılabilir?” sorularının cevapları yer alıyor. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olarak hazırlanan metinler yerine ulaştıktan sonra okullar kendi One Smile Effect kulübünü kuruyor ve dünyanın dört bir yanındaki gençler mücadelelerini ve sorunlarını paylaşmak üzere her hafta Zoom’da bir araya geliyor. Bir diğer çalışmaları ise ruh sağlığı uzmanlarıyla, katılımcıların sorularını yanıtlandığı çevrimiçi canlı yayınlar yapmak. Bugüne kadar 60 farklı ülkeden 2 binden fazla gence ulaşan ekibin lideri Kaya ” Çocukluktan beri çok içine kapanık, çekingen ve arka planda kalan bir insandım. Özellikle ortaokulda ve lise yıllarımın başlarında sosyal fobiyle mücadele ediyordum. Küresel bir organizasyon yürütmek veya 1000’den fazla gencin liderliğini yapmayı bırak insanların gözünün içine bakamıyor, kendi yemeğimi bile sipariş edemiyordum. Her zaman okuyup araştıran ve çok düşünen bir insandım. Ancak harekete geçmekten fazlasıyla korkuyordum. Tutkularımın korkularımı aştığı ilk an organizasyonumu kurmam oldu. Bu süreç boyunca korkularıma meydan okumanın ne kadar ödüllendirici olduğunu fark ettim. Bu yüzden de, gençleri cesaretlendirip onlara ilham olabilmek için, ulusal ve uluslararası etkinliklerde hikayemi anlatıyorum. Ruhsal sağlık sorunlarının ve çözüm yollarının hayatın bir parçası olduğunu kabul etmek, bu bariyeri aşmak gerek. Teşhis veya tedavi için bir kılavuz değiliz, böyle anlaşılsın istemem ancak farkındalık arttıkça çözüm giden yol daha ulaşılabilir olacaktır” diyor.



MÜFREDATA GİRMELİ

Yürüttüğü çalışmayı daha ileriye taşımak için üniversitede psikoloji okumayı düşünen Kaya, planlarından şöyle bahsediyor “Çalışmalarıma profesyonel olarak devam etmek istiyorum. Akademisyen olup ruh sağlığıyla ilgili kaynakların atmasını sağlayabilirim. Ama en büyük hayalimi soracak olursanız, eğitimin her kademesinde ruh sağlığının ders olarak verilmesi derim.”

KÜRESEL GENÇ LİDER ÖDÜLÜ

Küresel sorunları çözmeye çalışmak ve kültürel çeşitliliği artırmak için eğitimler vermek amacıyla 2001 yılında Amerika’da kurulan We Are Family (Biz Aileyiz) vakfı, 13 yıldır dünyanın genç liderlerini seçiyor. Elif Kaya, ruh sağlığı adına yürüttüğü çalışmalarla ‘Küresel Genç Lider’ adı verilen bu ödüle layık görülen ilk Türk öğrenci oldu.