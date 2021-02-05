Bir Göz Ağlarken Öbür Göz Gülmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir göz ağlarken öbür göz gülmez atasözü, birbirine yakın insanların herhangi biri mutsuzken, bir diğerini mutlu olamayacağı anlamına gelmektedir.

Bir Göz Ağlarken Öbür Göz Gülmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birbirine çok yakın insanlardan ya da aile fertlerinden herhangi biri mutsuzken ya da canı sıkkınken, bir başka aile ferdinin ya da yakın insanın mutlu olması ve gülmesi mümkün değildir. Can sıkıcı bir olayla karşılaşıldığında, bu olaydan bütün aile fertleri olumsuz etkilenir ve herkes üzülür.

Bir Göz Ağlarken Öbür Göz Gülmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sevgili oğlum, sen üzgünken ben mutlu olamam, çünkü bir göz ağlarken öbür göz gülmez.