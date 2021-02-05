Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Her dilde bulunana atasözleri ve değimler, bizim dilimizde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Sayıca son derece fazla olan atasözleri ve deyimler bizden önce yaşamış kuşakların yaşadıkları deneyimleri ve bunlardan çıkardıkları dersleri anlatmaktadır. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözümüzde bizden önce yaşamış olan kuşakların bizlere miras bıraktığı çıkarımlardan birisi olmaktadır. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözünün anlamı ve örnek cümlesini sizler için derledik.
Kahve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir içecek olmaktadır. O kadar önemlidir ki atasözlerimizin içerisinde de " Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" olarak kendisine yer bulmuştur.
Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var" atasözünün anlamı yapılan iyilikler çok küçük dahi olsa her zaman için belli bir değere sahip olurlar. İçilen bir fincan kahve ile paylaşılan hoş sohbetin hatırının yıllar sonra bile devam etmesi gibi, iyilik yapılan kişilerde bu iyilikler çok küçük dahi olsa yıllar sonra hatırlarlar anlamına gelmektedir.
Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Yıllar önce kurulmuş olan hu dostluğu unutmam mümkün değil çünkü bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
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