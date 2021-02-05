Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kahve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bir içecek olmaktadır. O kadar önemlidir ki atasözlerimizin içerisinde de " Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" olarak kendisine yer bulmuştur.

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün (TDK) Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var" atasözünün anlamı yapılan iyilikler çok küçük dahi olsa her zaman için belli bir değere sahip olurlar. İçilen bir fincan kahve ile paylaşılan hoş sohbetin hatırının yıllar sonra bile devam etmesi gibi, iyilik yapılan kişilerde bu iyilikler çok küçük dahi olsa yıllar sonra hatırlarlar anlamına gelmektedir.

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Yıllar önce kurulmuş olan hu dostluğu unutmam mümkün değil çünkü bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.