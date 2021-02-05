Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var; insanların zor ve büyük işleri tek başına yapamayacağını, fakat yardım aldığı takdirde başarı sağlanacağını anlatan bir atasözüdür.

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var atasözünün TDK’ya göre anlamı, başarıya erişmek için birlik olmak gerek manasında kullanılan bir sözdür.

Her insanın gücünün bir sınırı vardır. Bir insan, her şeyi kendi başına halledemez. Kendi başına halletmeye kalkıştığında da, elbette başaramayacağı veya yapamayacağı işler olacaktır. Bu gibi durumlarda, bir başka kişiyle veya kişilerle iş birliği içinde olmak gerekir. Dayanışma halinde yapılan işler, daha kısa zamanda ve çok daha kolay halledilebilir. Zor işlerin üstesinden gelmek, ancak başkalarının desteği ile olabilir.

Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Evin boyasını arkadaşlarımla yaparak 2 günde bitirdik, ne demişler bir elin nesi var iki elin sesi var.

- Sınıfta, Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözünün anlamı hakkında konuştuk.