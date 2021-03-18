Bir Dokun Bin Ah İşit ne demek? Bir Dokun Bin Ah İşit deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyim bir durumu ya da belli bir duyguyu anlatırken cümleye akıcılık ve anlam kazandıran kelime gruplarıdır. Deyimler ender de olsa tek kelimeden de oluşabilir.

Bir Dokun Bin Ah İşit Ne Demek?

Bir kez sorulduğunda bitmeyen dertleri olduğunu anlatmaya başlayan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Burada yanlışlıkla bir kez bir yerine dokunduğunuzda sanki canı çok yanmış gibi ahlayıp saatlerce ağlamak gibi bir benzetmeyle durumu anlatmak istemiştir.

Bir Dokun Bin Ah İşit Deyiminin Anlamı

Bir dokun bin ah işit halini sormak istediğinizde size türlü dertlerini uzun uzadıya anlatarak bıktırana kadar susmayan kimseler için kullanılır. Bazı insanlar vardır ki dertleriyle ilgili bir kez sorulduğunda bitmek tükenmek bilmeyen dertlerini anlatmaya başlarlar.

Deyimin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir dokun bin ah işit deyiminin anlamını daha iyi kavrayabilmek açısından örnek cümle içinde kullanımı(TDK) incelenmelidir.