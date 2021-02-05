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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:05 | Son Güncelleme:

Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözlerimiz bizlere birçok şeyi kısa ve özlü olarak anlatmaktadır. "Bir dirhem et bin ayıp örter" atasözünün anlamı ve örnek cümle içerisinde kullanımı sizler için derledik.

Zayıf olmanın moda olduğu günümüzde atalarımızın "Bir dirhem et bin ayıp örter" atasözü ders düşse de haklılık payı bulunmaktadır.

 Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Türk Dil Kurumu'na göre "bir dirhem et bin ayıp örter" atasözünün anlamı; insanların alacakları bir kaç kilonun vücutlarında bulunan kusurları örtmede marifetli olduğu yönündedir. Bu atasözünün dilimize geçmesinde bizden önce yaşamış olan kuşakların kilolu insanları zengin ve doğurgan olarak görmelerinin payı büyük olmaktadır. Bu sebeple çok zayıf olmayan kişilerin daha güzel göründüklerini ve kusurlarını saklandığını düşünmeleri doğal olmaktadır.

 Bir Dirhem Et Bin Ayıp Örter Atasözünün Cümle İçinde Örnek Kullanımı

 "Bir dirhem et bin ayıp örter" atasözünün cümle içerisindeki örnek kullanımı şu şekilde olmaktadır.

 Bu yaz babaannemi ziyarete gittiğimizde bana çok zayıf olduğumu, bir dirhem etin bin ayıp örttüğünü bu yüzden de kilo almam gerektiğini söyledi.

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