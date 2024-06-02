Bir dakika ile sınavı kaçırdı

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Tüm Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. Kayseri'de 78 okuldan 20 bin 18 aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı.

Öte yandan, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakikada adayların sınava kabul edilebileceği daha önce duyurulmuştu. Bu yüzden öğrencinin ailesi 09.45’e kadar kimliği okula ulaştırmak için seferber oldu. Ancak kimlik okula verilen ek süreden bir dakika sonra ulaştırılabildi. Sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.Sınava giremeyen öğrencinin velisi "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.