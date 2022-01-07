Bir dahaki nasıl yazılır? Bir dahaki kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Bir dahaki, kelimesi genellikle yanlış yazılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcük sıfat görevi yapan bir sözcüktür. Bir dahaki kelimesinin anlamı ise ikinci kez, yeniden, tekrar gibi manasına gelmektedir.

Bir Dahaki Ne Demek?

Bir dahaki kelimesi ''bir dahakine'' şeklinde de kullanılmaktadır. Türkçede bir sonraki, diğer sefere manalarına gelen bir sözcük olmaktadır. ''Bir dahaki akşam yemeğinde mumları unutmam'' denildiğinde bir dahaki kelimesinde bir dahaki sefere anlamında kullanılmaktadır.

TDK'ye Göre Bir Dahaki Nasıl Yazılır?

TDK'ye göre bir dahaki kelimesi eğer sıfat görevi görüyorsa ''ki'' ayrı yazılmamalıdır. Türkçede 3 çeşit ''ki'' bulunmaktadır. Bunlar bağlaç, ilgi zamiri ve sıfat görevi yapmaktadır. İlgi zamiri olan ve sıfat yapan ''ki'' birleşik yazılmalıdır. Bağlaç olan ''ki'' ise ayrı bir sözcük olarak kabul edildiği için ayrı yazılması gerekmektedir.

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Bir dahaki kelimesinde sıfat yapan ''ki'' olduğu için birleşik yazılmaktadır. Örnek; bir dahaki tatil programını iptal mi etsek? Bu cümlede bir dahaki sıfat görevi gördüğünden birleşik yazılmaktadır.

Bir Dahaki Kelimesinin Örnek Kullanımı

- Bir dahaki sefere görüşmek üzere.

- Bir dahakine sana karşı böyle olmayacağım.

- Bir dahaki tatil güzel geçecek.