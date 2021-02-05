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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:03 | Son Güncelleme:

Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bazı atasözleri içinde pek çok anlam barındırır. Bu anlamları çözebilmek için kişinin düşünmesi gerekir. İşte bu yüzdendir ki atasözleri hep insanları düşünmeye sevk ettiren sözlerdir. Bu atasözlerinden biri de aynı çöplükte iki horoz ötmez atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelir? Bu atasözünü bir cümlenin içinde nasıl kullanabiliriz? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar.

Bir çöplükte iki horoz ötmez atasözü, aynı haklara sahip bulunan iki lider ya da yönetici kişinin aynı ortamda bulunamayacağı anlamına gelmektedir.

 Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir toplumu ya da topluluğu yöneten iki lider olamaz. Eğer olursa o toplumda anlaşmazlık çıkar ve düzen bozulur. Bu yüzden ortadaki iki lider biri uzaklaştırılmalı ve her şeyi tek bir lider idare etmelidir. Çünkü iki liderin ortada olduğu durumlarda ortaya çatışmalar çıkar. Bu çatışmalar da uzun vadede topluluğa ya da topluma zarar verebilirler.

 Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Artık buradan ikimizden birinin gitmesi gerek, çünkü bir çöplükte iki horoz ötmez.

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