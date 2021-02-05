Bir Çiçekle Bahar Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

"Bir çiçekle bahar olmaz" atasözünün iki farklı anlamı bulunmaktadır.

Bir Çiçekle Bahar Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurum'unca açıklanan "bir çiçekle bahar olmaz" atasözünün ilk anlamı şu şekilde olmaktadır. Küçük bir belirtin güzel bile olsa sonuca ulaşılacağı anlamına gelmediğini anlatmaktadır. Beliren bu belirtinin doyurucu sonuca ulaşmadan ne kadar etkili oldu iyi bir şekilde düşünülmelidir.

"Bir çiçekle bahar olmaz" atasözünün Türk Dil Kurumu'muzca belirlenen diğer anlamı ise şu şekilde olmaktadır. Bu atasözü genellikle çapkın kişiler için söylenmektedir. Çapkın kişiler için anlamı, bir kadın veya erkekle bütün hayatın geçmeyeceği ve farklı kişilerle birlikte olması gerektiğidir.

Bir Çiçekle Bahar Olmaz Atasözünün Cümle İçindeki Örnek Kullanımı

"Bir çiçekle bahar olmaz" atasözünün her iki anlamı için örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Doların hafif yükselişini bir çiçekle bahar olmaz diye betimleyen finansçılar hareketliliğin daha fazla sürmeyeceğini ima ettiler.

Bu yaşından hala evlenmemiş olan amcamız kendini bir çiçekle bahar olmaz şeklinde savundu.