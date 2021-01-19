Bir Bilim Adamının Romanı kitabını kim yazmıştır? Bir Bilim Adamının Romanı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Bir Bilim Adamının Romanı, iki bölümden oluşmuştur. Bu bölümlerden biri ana karakterin eğitim hayatını, diğer kısım ise hayatının kalan kısmını anlatmaktadır.

Bir Bilim Adamının Romanı Kitabını Kim Yazmıştır?

Bir Bilim Adamının Romanı kitabı bir biyografi olmasına rağmen yazımında roman teknikleri kullanılmıştır. 1975 yılında yazılan eserin yazarı Oğuz Atay olmuştur. Oğuz Atay, üniversitedeki öğretmenlerinden biri olan Mustafa İnan'ın hayatını anlatmıştır.

100 Temel Eser'in arasına girerek öğrencilere okutulması için yapılan kampanyalara dahil edilmiştir. Kitap, Cahit Arif'in önsözü ile başlamaktadır. Yazıldığı dönemde de bir Oğuz Atay eseri olarak çok satanlar listesine girerek Mustafa İnan'ın tanıtılmasına yardımcı olmuştur.

Bir Bilim Adamının Romanı Özeti

Mustafa İnan'ın çocukluğu savaş yıllarına denk gelmiştir. Ailenin ilk 6 çocuğu çeşitli sebeplerle vefat ettiği için Mustafa'nın yaşaması mucize olmuştur. Çelimsiz ve zayıf vücuduna kıyasla oldukça ağır bir karaktere sahiptir. Konya'ya taşınan ailesiyle birlikte kuyumcu çırağı olarak hem çalışır hem de okur.

Mustafa, babasının ölümünün ardından fen fakültesine başlamak istese de arkadaşlarının sayesinde mühendislik fakültesine kaydolur. Liseyi birincilikle bitirmesi, eğitim hayatındaki başarısının bir diğer göstergesi olduğu için hocaları tarafından sürekli tebrik alır. Kendini yalnızca mühendis olarak görmez, bu sebeple edebiyat, tarih, coğrafya ve felsefe alanlarında da okumalar yapar, şiirler ezberler.

Üniversite hayatından sonra eğitim amaçlı gittiği İsviçre'de iyi imkanlarda iş teklifi alır. Bu sırada hayatında olan Jale'yi Almanya'da ziyaret eder. Beyin göçüne karşı olduğu için hem Jale hem de Mustafa İnan Türkiye'ye döner. Türkiye'deki amacı üniversitede hoca olmak olduğu için gelen bakanlık ve vekillik tekliflerin de reddeder.

Kendisini her alanda geliştirdiği için öğrencilerini de farklı yönlerde çalışmaya teşvik eder. Bu sırada rahatsızlanarak tedavi için Almanya'ya gitmesi gerekir ama kendi ülkesinde tedavi görmek istemektedir. Kendisine konulan lösemi tanısından bihaber ülkesine döneceği günü beklerken Almanya'da vefat eder.

Mustafa İnan'ın hayatı genç yaşta son bulsa bile yaptığı çalışmalar ile bilim dünyasında daima adı kalacak bir bilim adamı olmayı başarmıştır. İçine kapanık ve zorlu bir çocukluktan büyük bir bilim adamı olmayı başaran Mustafa İnan, eğitim dünyasında da çok önemli bir konuma sahiptir.

Bir Bilim Adamının Romanı Konusu

Bir Bilim Adamının Romanı, Mustafa İnan'ın öğrencilik ve çalışma hayatını konu almaktadır. 1910 yılından, Mustafa İnan'ın vefatı 1967 yılına kadar uzanan bir hayatı anlatmaktadır. Dönemin toplumsal, siyasi, ekonomik olaylarına da yer verilmiştir.

Mustafa İnan'ın kararlılığı, kendisini geliştirmesi, bilim adamı olma isteğini gerçekleştirilmesini konu alan Bir Bilim Adamının Romanı; ülkesi için çalışan ve gelişmeler sağlayan bir bilim adamının romandır. Her zorluk karşısında vatan sevgisi yolundan dönmeyen Mustafa İnan'ın biyografisidir.

Bir Bilim Adamının Romanı Karakterleri

Mustafa İnan: İdealistliğini eğitim ve bilim yolunda kullanmış bir bilim adamıdır. Ülkesine olan saygısı ve sevgisi sebebiyle daima ülkesi için çalışmalar yapmıştır. Eğitim dışındaki tüm iş tekliflerini reddederek hayatına bir öğretmen olarak devam etmiştir. Ekonomik zorluklar yaşamasına rağmen karakterinden taviz vermemiştir.

Jale Hanım: Jale Hanım, Mustafa İnan'ın öğrencilik yıllarında öğretmenlik yaptığı lise öğrencisidir. Ailesi çok varlıklı olmasına rağmen Mustafa İnan'dan etkilenmiş ve onunla evlenmeyi kabul etmiştir. Fedakar ve sabırlı kişiliğini Mustafa İnan'la olan evlilik hayatında sürekli göstermiştir.