Bir başarı sanatı olarak LGS

Sınav hep vardı bununla birlikte tabi ki sorularda vardı. İlk önce sadece 4 dersten sorular sorulurdu sonra yabancı dil eklendi. Son dönemde ise din kültürü ve ahlak bilgisi dersini eklediler.



ASLINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR

Çok güzel bir cümle vardır “değişmeyen tek şey değişim” diye. Liselere Giriş Sınavı tarihine baktığımızda bu cümlenin ne kadar doğru olduğunu görebiliriz.

Yani sistem ilgili hemen hemen her yıl bir şeyler değişmiş. Bir taraftan değişmeyen tek şey değişimin kendisi derken diğer taraftan da aslında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz.

Hiçbir şeyin değişmediğini çok basit bir şekilde anlatayım. Sınav hazırlık süreci şöyledir: Öğrenciler kendi imkânlarıyla veya kurumlar vasıtasıyla çok az bir kısmı özel ders alarak sınava hazırlanır. Sınav vakti geldiğinde sınava girilir, sonrasında ise puana göre tercihler yapılır kazanılır veya kazanılamaz. Yani Anadolu ve fen liselerinin sınavlarında başlangıcından bu yana değişenler veya değişmeyenler bunlar.

SINAV SIRASINDA NELER YAPMALI?

Bir rehber öğretmen olarak sınava çok kısa bir zaman kala söylenmesi gerekenleri ifade etmeden önce özellikle bunları ifade etmem gerekiyordu. Artık elde etmek istediğiniz akademik başarıyı yönetmeniz gereken psikolojik süreç başladı. Sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlerden sihirli olanları ifade etmem gerekirse:

- Sınavdan önce hayatınızda hiçbir değişiklik yapmayın.

- Aileniz ve arkadaşlarınız ile sınav hakkında konuşmayın.

- Son günlerde derslerin dışında kalan vakitlerde çok ama çok gülün.

- Sınavda en az yarım saat önce okulunuzda olun.

- Okulun bahçesinde kimseyle iletişim kurmayın.

- Sınav yöneticisinin talimatlarını harfiyen yerine getirin. (Talimatlarla ilgili yorum yapmayın )

- Sınav sırasında yaşanabilecek sizin dışınızdaki hiçbir durum ile ilgilenmeyin.

- Sınav sırasında sizi rahatsız eden bir durum varsa parmağınızı kaldırarak yöneticinin sessizce yanınıza gelmesini sağlayın.

- Girdiğiniz deneme sınavları psikolojisiyle sınavı yaparak bitirin.



LGS ASLINDA NEDİR?

Son olarak şunu söylemekte fayda var: Hayat değişen ve değişmeyenlerin ardı sıra geldiği saatler veya anlar bütünüdür. Önemli olan o değişimleri veya değişmeyenleri kendi geleceğiniz için olumlu bir duruma dönüştürmenizdir.

Liselere Giriş Sınavını da şöyle değerlendirmek gerekir:

- Değişenleriyle değişmeyenleriyle bir liselere giriş sınavını yaşadınız ve bu süreçte başarılı olan kişi olarak tecrübe kazandınız. Yaşananlar neler, bir sınava sıkı bir tempo ile hazırlanmak sınav hazırlık sürecinde yaşanan duygular, yapılan yanlışlar ve doğrular.

- Bir sınav da nasıl başarılı olunacağını artık öğrendiniz. Bu süreç hayat için bir başarı sanatına dönüşebilecek bir simülasyon olabilir. Tabi ki siz isterseniz.

- Diyelim ki istediğiniz bir Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi’ni kazanamadınız. Bu aşamada da aslında siz kazanan kişiye dönüşebilirsin. Öğrenci olarak siz başarılı olamamak ile ilgili her türlü tecrübeye sahipsiniz. Bundan sonraki hayatınızı başarı sanatına dönüştürmek istiyorsanız nerelerde yanlış nerelerde eksik yaptığınızı ve nasıl başarısız olduğunuzu biliyorsunuz. Bu aslında çok önemli bir kazanım. Nasıl başarısız olduğunu bilen kişi nasıl başarılı olacağını bilen kişidir.



Liseleri giriş sınavına girmek için son günler. Ama sonuç ne olursa olsun hayatınızı bir başarı sanatına dönüştürmek için daha çok ama çok günleriniz var. Başarılarınızın sanata dönüşmesi dileğiyle.

İLKER BALCIOĞLU KİMDİR?

İlk, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. 1992 yılından bu yana çeşitli dershanelerde ve okullar da rehber öğretmen ve yönetici olarak çalışmıştı. Hala Atakent Eğitim Kurumları’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyor.

Onlarca yıldır binlerce kişiye ( veli öğrenci ) seminer veren İlker Balcıoğlu’nun Anadolu ve Fen Liseleri Hazırlıkta Farklı Motivasyon Teknikleri, Dikkatinizi Çekerim Sınavlarda Dikkat Problemini Çözen Kitap, İşin Sırrı Recep Tayyip Erdoğan Nasıl Başarıyor ve İnsan Atatürk isimleriyle yayınlanan dört kitabı var. Yöneticiliğinin yanında seminerler vermeye ve kitap yazmaya devam ediyor.