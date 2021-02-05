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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 02:56 | Son Güncelleme:

Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur atasözünün ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur atasözünün anlamı ve bu atasözünün örnek cümle içinde kullanışını sizler için derledik.

Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur atasözü, kötü bir insanın veya kötü bir davranışın, bir grubun huzurunu ve uyumunu bozmaya yeteceği anlamına gelen bir atasözüdür.

 Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 TDK’ya göre Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur; kötü bir insan, kötü bir hareket, kötü bir laf büyük bir topluluğun veya grubun huzursuz olmasına neden olur, anlamında kullanılır.

 Art niyet taşıyan bir kişi, bulunduğu ortamdaki topluluğu olumsuz etkiler. Toplum içinde söylenen patavatsızca bir söz, diğer insanların tüm keyfini kaçırabilir ve huzursuz olmalarına sebep olur.

 Bir Baş Soğan Bir Kazanı Kokutur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Sena sınıfta öyle çok yaramazlık yaptı ki öğretmenimiz, bir baş soğan bir kazanı kokutur, dedi.

 - Öyle bir futbol oynayışı var ki, bir baş soğan bir kazanı kokutur diye boşuna söylememişler.

 

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