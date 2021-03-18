Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak deyiminin anlamı TDK sözlüklerinde belirtilmiştir. Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak deyimi kısaca küçük olayları büyütmek manasında da kullanılmaktadır.

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Ne Demek?

Çok basit, önemsiz ve küçük olan şeyleri büyütüp içinden zor çıkılır bir hale getirmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Çok basit sebepler için çok sinirlenmek veya öfkelenmek anlamı da gelmektedir. Bu anlam itibari ile Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak deyimi cümle içerisinde de sıklıkla tercih edilen bir deyim olmaktadır.

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Ayrıca dilimizde yer alan tüm kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını belirten TDK sözlüklerinde bu deyimin anlamı da yer almaktadır. TDK sözlüklerinde Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak deyimi önemsiz, küçük bir sorunu büyütmek şeklinde açıklanmaktadır.

Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- O kadar çok sinirli ki bir bardak suda fırtına kopardı.