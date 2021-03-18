Bir Baltaya Sap Olmak ne demek? Bir Baltaya Sap Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hayatımızda olmak istediğiniz ne varsa ya da olmak istediğimiz kişi her kimse o olmak için kullanılan deyimlerden birisi bir baltaya sap olmak deyimidir olmaktadır.

Bir Baltaya Sap Olmak Ne Demektir?

Belirli bir işe ya da sanata sahip olmak anlamında kullanılan atasözümüz bir baltaya sap olmaktır. Bu atasözünün bir diğer anlamı da bir şey yaramak olmaktadır.

Bir Baltaya Sap Olmak Deyiminin Anlamı

Bu deyimin genel kullanış amacı bir işe yarayan insan haline gelmek olmaktadır. İnsanların diğer insanlara faydalı olacak işler yapması bu deyim ile övülmektedir. Ayrıca bir işe yaramak için gereken yolda genellikle bir iş ya da zanaat sahibi olmaktan geçmektedir.

Bir Baltaya Sap Olmak Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Okulunu bitirince sevdiği kızı istemeye giden gence kızın babası, daha bir iş bulamamış bir baltaya sap olamamışsın kızımı nasıl geçindireceksin diyerek evlenmelerine izin vermedi.