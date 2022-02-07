Bir az nasıl yazılır? Bir az kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır, ayrı mı?

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Örnekler:

1- Dolapta biraz yemek var. (Somut)

2- Biraz yoruldum. (Soyut). Bu kelimeden türetilen ''birazdan'' ise miktar değil zaman belirtir. Bir Az ne demek, ne anlama gelir? Bir Az bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Bir ve az kelimelerinden oluşan birçok birleşim isim ve kalıp ifade günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır: 1- Bir Anda 2- Birden

3- Birlik Beraberlik 4- Bir Kere 5- Birazdan 6- Bir Defada 7- Azıcık 8- Az Biraz

9- Az Çok 10- Çok Az

Bir Az Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Biraz kelimesi, kafi derecede olmayan, yetmeyen anlamına gelir. Bir Az kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Birkaç 2- Ender

3- Nadir 4- Kıllet 5- Sayılı 6- Tek Tük

Bir Az Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

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Dil bilgisi kurallarına göre biraz kelimesi birleşik yazılır.

Biraz - Doğru Kullanım

Bir Az - Yanlış Kullanım

Bir Az Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Biraz daha bekleyelim, gelmezse eve geçeriz.

2- Şurada biraz oturalım mı?