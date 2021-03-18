Bir Ayağı Çukurda Olmak ne demek? Bir Ayağı Çukurda Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir ayağı çukurda olmak deyimi günümüzde sık sık kullanılan deyimlerden birisidir. Daha çok yaşlı ve hastalar için kullanılmaktadır. Çok yaşlı olan kişileri anlatmak için bir ayağı çukurda olmak deyimi kullanılır.

Bir Ayağı Çukurda Olmak Ne Demek?

Çok yaşlı olan ölmek üzere olan kişiler için bir ayağı çukurda olmak deyimi kullanılır. Bir ayağı çukurda olmak kişinin yaşayacak az ömrü kaldığını anlatan kısa ve öz deyimdir.

Bir Ayağı Çukurda Olmak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Hasta, sakat ve yaşlı kişilerin ölüme daha çok yakın olduğunu belirtmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Çukur kelimesinden kasıt mezardır.

Doktor hastalanmasının ve yürüyememesinin yaşlılıktan dolayı olduğunu söyledi. Yani anlayacağınız bir ayağı çukurda artık.