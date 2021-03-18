Bir Araya Gelmek ne demek? Bir Araya Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler genellikle anlamı dışında kullanılan sözcük kalıplarıdır. Bir Araya Gelmek deyimi ise kişilerin bir araya gelmesi manasında kullanılabilir.

Bir Araya Gelmek Ne Demek?

Deyimler genellikle en az iki sözcükten oluşmaktadır. Kendi anlamı dışında mecazi bir anlatımları bulunur. Bir Araya Gelmek deyimi de bunlardan birisidir. Bir Araya Gelmek deyimi kişilerin belirledikleri bir zamanda bir yerde buluşması veya toplanması manasında kullanılmaktadır.

Bir Araya Gelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir Araya Gelmek deyiminin anlamını Türk Dil Kurumu sözlükleri değerlendirmiştir. Böylece TDK sözlüklerine göre Bir Araya Gelmek deyimin anlamı şu şekildedir:

- Bir yerde toplanmak, buluşmak

Bir Araya Gelmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bir Araya Gelmek deyimi genellikle toplumumuzda çok sık cümle içerisinde kullanılan bir deyimdir. Bu deyime örnek vermek gerekir ise;

- Bir arkadaşlar ile her cumartesi bir araya geliriz.