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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 04:10 | Son Güncelleme:

Bir Araya Gelmek ne demek? Bir Araya Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Bir Araya Gelmek ne demek? Bir Araya Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

 Günümüzde cümle içerisinde kullandığımız pek çok deyimin anlamını bilememekteyiz. Bu deyimlerden birisi de bir araya gelmek deyimidir. Bu deyimin anlamını TDK sözlüklerinden öğrenmek ve cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Peki bir araya gelmek ne demek? Sizlere bir araya gelmek deyiminin anlamı ile birlikte cümle içerisinde kullanımını detaylıca derledik.

Deyimler genellikle anlamı dışında kullanılan sözcük kalıplarıdır. Bir Araya Gelmek deyimi ise kişilerin bir araya gelmesi manasında kullanılabilir.

 Bir Araya Gelmek Ne Demek?

 Deyimler genellikle en az iki sözcükten oluşmaktadır. Kendi anlamı dışında mecazi bir anlatımları bulunur. Bir Araya Gelmek deyimi de bunlardan birisidir. Bir Araya Gelmek deyimi kişilerin belirledikleri bir zamanda bir yerde buluşması veya toplanması manasında kullanılmaktadır.

 Bir Araya Gelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

 Bir Araya Gelmek deyiminin anlamını Türk Dil Kurumu sözlükleri değerlendirmiştir. Böylece TDK sözlüklerine göre Bir Araya Gelmek deyimin anlamı şu şekildedir:

 - Bir yerde toplanmak, buluşmak

 Bir Araya Gelmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Bir Araya Gelmek deyimi genellikle toplumumuzda çok sık cümle içerisinde kullanılan bir deyimdir. Bu deyime örnek vermek gerekir ise;

 - Bir arkadaşlar ile her cumartesi bir araya geliriz.

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