Bir an nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Bir an kelimesinin doğru yazımı

Taşımış olduğu anlamı ile beraber bir an kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılacak çok önemlidir. Kural hatası yapmamak ve yazım yanlışı gerçekleştirmek için, bu kelimenin doğru yazılışı öğrenilmelidir.



Bir An Nasıl Yazılır?



Bu kelimelerin doğru yazımı, ‘Bir an’ şeklinde ayrı olarak ele alınmasıdır. Çok kısa bir süre ya da o anda gerçekleşen olay şeklinde bir anlama sahiptir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu'na bakıldığı vakit bu Kelimenin doğru yazımı, ‘Bir an’ biçiminde ayrı ele alınmış versiyonudur. Bu versiyonu üzerinden tek başına veya cümle içerisinde anlamı doğrultusunda kullanmak mümkün.



Bir an (Doğru)



Biran (Yanlış)



Bir An Kelimesinin Doğru Yazımı



Bu kelime ayrı şekilde ele alınmalı ve ‘Bir an’ biçiminde kullanılmalıdır. Böylece doğru okunuşu ve yazılışı ile beraber, anlamı üzerinden değerlendirmek mümkün.