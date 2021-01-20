BIOS nedir? Bıos nasıl açılır?

BiOS, Basic İnput Output System kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bilgisayarı oluşturan parçalarla donanımların kullanımını sağlayan driverler arasında iletişimi sağlayan bir sistemdir. Bilgisayarın çalışma fonksiyonunu düzenler ve performansını yüzde yüz etkiler.

BİOS Nedir?

Bilgisayarın beyni konumundaki bu bölüm donanımın kullanımını sağlayan bir sistemdir. BİOS çöktüğü zaman yeniden yüklenmesi gerekir. Güncellenmediği zaman hata vermeye başlar ve işletim sisteminin çalışma performansını düşürür. Rom belleğin hafızasında saklanan BİOS, kalıcı bir yazılımdır. Bilgisayar sisteminin çalışmasında hayati öneme sahiptir. Bu bölüm İngilizcedir ve anlamayan kişilerin bu bölüme girmesi sakıncalıdır. BİOS ayarları bozulduğunda bilgisayar düzgün çalışmaz.

Bilgisayarın kontrol merkezi olan bu bölüm işletim sisteminin sağlıklı kullanımında önemli rol oynar. Bilgisayar fanlarının hızı, format işlemi ve diğer donanımsal değişiklikler BİOS’ta yapılmaktadır. Değişiklik işlemi yapıldığı zaman F12 tuşuna basılır. Karşınıza ‘save’ komutu gelir. Yani ‘Yaptığınız değişikliği kaydetmek istiyor musunuz?’ uyarısı gelir. Uyarı İngilizcedir. Y tuşuna bastığınız zaman değişiklik kaydedilir. N tuşuna bastığınız zaman yapılan değişiklik kaydedilmez. Bu kayıt işlemi yapılmadığı zaman yaptığınız işlem geçersiz olacaktır.

BİOS Nasıl Açılır?

Bilgisayar dünyasında BİOS geçişleri farlılık arz edebilir. Bazı bilgisayarlarda bilgisayar açıldığı anda delete tuşuna basarak geçiş sağlanabilir. Açıldığı anda ikinci sayfaya bilgisayar geçerse geçiş sağlanamaz. Bu nedenle bilgisayar açıldığında ikinci sayfaya geçmeden delete tuşuna basmak gerekir. Bazı bilgisayarlarda F2 veya F 12 tuşuna basmak gerekir. Hangi tuşa basacağınız bilgisayar açıldığında ilk sayfada alt kısımda yazar.

BİOS’un Genel Özellikleri Nelerdir?

Yeni nesil bilgisayarlarda bulunan BİOS sistemi fare (mause) ile yönetilebilir. Eski bilgisayarlarda ise klavye ile yönetilebilir. Bazı durumlarda USB girişli klavyeler kullanılamayabilir. Bu durumda kasanın üst kısmında bulunan daire şeklindeki girişlere klavye takılır. Klavyeniz USB girişliyse bu durumda dönüştürücü kullanabilirsiniz. Dönüştürücü yoksa iğne uçlu eski tip klavye ile işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu uyumsuzluk genellikle eski bilgisayarlarda meydana gelmektedir.

Format atma işlemi için de BİOS’a girmeniz gerekir. Bu bölümde BİOS kısmına klavyedeki yön tuşları yardımı ile girebilirsiniz. Bu bölümde ilk sırada HDD bulunuyorsa bilgisayar direk açılır ve Windows’a geçer. Bu bölümde yer alan HDD’yi USB veya CD yaptığınızda ve bilgisayarı yeniden başlatıp format CD’sini taktığınızda format işlemi otomatik başlayacaktır. BİOS güncellenmediği zaman format CD’sini veya USB’yi tanımayabilir.