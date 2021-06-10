Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar? Biorezonans Nerelerde Var, Nasıl Uygulanır?

Biorezonans, neredeyse 400 hastalığın tespit edildikten sonra frekans tedavisi uygulanmasına denilmektedir. Özellikle Amerika ve Avrupa'da uzun yıllar Biorezonans tedavisi kullanılmıştır.

Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar?

Hastalıkların tedavisinde çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. Özellikle 400'e yakın hastalıkta problemin gerçek sebebi bulunduktan sonra Biorezonans tedavisi uygulanmaktadır. Hastalıklarda acı ve ya ağrı duyulmadan bütüncül bir tedavi yöntemi benimsenir. İnsanların vücudunda elektromanyetik frekanslar bulunmaktadır. Özellikle vücut yapısında bulunan her bir organın da kendine has bir frekansı bulunur.

İnsan vücudundaki bu frekans dışarıdan negatif bir etkiye maruz kaldığında çeşitli hastalıklar da oluşur. Oluşan bu hastalıklarda ilaç ve ya ameliyat gibi tedaviler de sonuç vermeyecektir. Hastalıkların bu evresinde biorezonans tedavisi uygulanabilir. Biorezonans tedavisi kullanıldığında hastalıklı olan dokuların yaydıkları frekansların aksi yönlerinde frekans gönderimi yapılarak hastalıklar ile savaşılması sağlanır.

Biorezonans Nerelerde Var, Nasıl Uygulanır?

Günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde biorezonans tedavisi kullanılmaktadır. Özellikle kanser, reflü ve fıtık gibi hastalıkların tedavisinde biorezonans tedavisi uygulanır. Çölyak, alerji, obezite, kabızlık, depresyon ve menapoz gibi rahatsızlıklarda da biorezonans kullanılmaktadır. Prostat rahatsızlığında da biorezonans tedavisi uygulanır. Elektromanyetik olarak ortaya çıkan her türlü kirlilikler sonucunda insan sağlığı da bozulabilir. Vücuttaki bu elektromanyetik kirlilikler biorezonans tedavisi ile temizlenebilir.

Biorezonans Hangi Durumlarda Kullanılır?

Günümüzde hızla gelişen teknolojinin kullanımı da artmaktadır. Kullanımı artan teknoloji sonucunda internet, cep telefonu ve çeşitli ev aletlerinin de kullanımı artıyor. Bu cihazların kullanımı ile birlikte vücutta elektromanyetik kirlilikler de daha çok artıyor. Özellikle stresli şehir yaşamı nedeni ile vücutta insanların kaldıramayacağı kadar elektromanyetik kirlilik birikiyor. İnsan vücudunda yer alan elektromanyetik kirlilikler ise insan vücudundaki hücre bozulmalarına sebep oluyor. Ayrıca biorezonans yöntemi ile tüm bu hastalıkların da üstesinden gelinebiliyor.

Biorezonans İle İlgili Merak Edilenler

Biorezonans tedavisi geçmiş yıllardan beri özellikle batılı ülkelerde çok fazla kullanılıyordu. Uzun yıllar boyu tedavisi yaygın olan biorezonans Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başladı. Biorezonans tedavisinin herhangi bir acı ve ya ağrıya neden olmadığı biliniyor. Ayrıca önemli tedavi seçenekleri arasında yer alan biorezonans tedavisinin yan etkisi de bulunmaktadır. Herhangi bir zararı olmayan biorezonans tedavisi her yaştan insanlarda ve özellikle hamilelerde de çok rahat uygulanabiliyor.

Biorezonans tedavisi sırasında hastalıklı olan dokuların yaydığı frekanslara göre aksi yönde frekans gönderimi yapılmaktadır. Biorezonans yöntemi kullanılarak da hastalıkların üzerine gidilir. Ayrıca bu tedavi yöntemi sayesinde hastalıklı dokular ile etkili ve güçlü bir şekilde savaşılır. Biorezonans tedavisinin doğru şekilde uygulanması da çok önem taşımaktadır.

Günümüzde gelişen teknolojinin faydaları olduğu kadar zararları da bulunmaktadır. Yaşamın her alanına giren teknolojik cihazlar çok fazla kullanıldıklarında vücutta ciddi hasarlar bırakmaktadır. İnsan vücudu yaklaşık olarak 10 Hz frekansa sahiptir. Buna karşı stresli yaşam ve gelişen teknoloji nedeniyle bu oran GHz'lere de çıkabiliyor.

Artan elektromanyetik kirlilikler ise insanların vücudunun kaldıramayacağı boyutlara ulaşabiliyor. O nedenle insan vücudunda da hücreler gittikçe bozulabiliyor. Biorezonans yöntemi kullanılarak ortaya çıkan tüm bu hastalıkların da önüne geçiliyor. Tedavi için kullanılan biorezonans sayesinde hastalıkların verdiği zararların etkisi azaltılıyor. Menapoza giren kadınlarda ve depresyon ile mücadele eden kişilerde de biorezonans tedavisi uygulanmaktadır. Çeşitli alerjileri olan ve çölyak hastaları için de bu tedavi yöntemi uygulanabiliyor.