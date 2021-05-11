Bingöl'ün alan kodu kaçtır? Bingöl telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle ovaları ve akarsuları ile önemli bir şehir olarak öne çıkan Bingöl, aynı zamanda oldukça eski bir medeniyete sahiptir. Bu sebepten dolayı tarihi ve kültürel açıdan her sene turist çeken bir şehir olmasının yanı sıra, tarım açısından da ön plana çıkıyor. Paralel olarak yoğun şekilde iletişim kurulan bir şehir olduğunu dile getirmek mümkün.

Bingöl'ün Alan Kodu Kaçtır?

Bingöl şehrinin alan kodu 0426’dır. Sabit olarak bu kodu kullanmak suretiyle Bingöl şehrinin farklı bölgelerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Sabit hatlar için 0426 ile beraber numarayı girerek iletişim sağlamanız mümkün. Bingöl şehrinin hem merkezine hem de çevresindeki farklı ilçelerine rahatlıkla bu şekilde ulaşım gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle tarım ve hayvancılık açısından önemli bir şehir olması ile beraber, Bingöl ticari açıdan da her geçen zaman büyümeye devam ediyor. Yeraltı kaynakları açısından da önemli bir şehir olması ile beraber, bu yüzden alan kodu büyük öneme sahiptir. Bu bölge ile iletişim kurabilmek için 426 numaralı alan kodunu giriş yaparak sabit hatlara ulaşım sağlayabilirsiniz. Böylece merkezi ya da ilçelerine telefon etmeniz oldukça kolay.