Bingöl plaka kodu kaçtır? Bingöl ve ilçelerinin plaka harfleri

Bingöl Doğu Anadolu bölgemizde yer alan bir ilimizdir. Bingöl ilinin plaka kodu 12 numaralı koddur. Şehirler arasında 12. sırada yer alır.

Bingöl Plaka Kodu Kaçtır?

Bingöl plaka kodu 12 numaralı plaka kodu olan bir ildir. Türkiye'de toplam 81 tane ilden birisini teşkil eder. Türkiye'de 81 ilin yanında, ilçe, mahalle, köy gibi oluşumlar da vardır. Bunların hepsi birbiri ile bağlantılı olan oluşumlardır. Mahalle ilçeye, ilçe ile, il ise ülkeye bağlıdır. Aynı bu şekilde Bingöl iline bağlı da ilçeler, mahalleler ve köyler mevcuttur. Bingöl ilinin bir kodu olduğu gibi aynı şekilde ilçelerinin de plaka harfleri vardır. Plaka kodlarından olan illerin yanı sıra ilçeler de sayının yanında harf de bulunur. Bu şekilde kodlanırlar.

Bingöl ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bingöl ilinin plaka kodu 12 olmakla birlikte aynı zamanda ilçelerinin de plaka harfleri vardır. Bu harfler ve rakamlar bir aralık teşkil ederek oluşum gösterir. Bu kodlar şu şekildedir:

Bingöl Merkez Plaka Harf Grubu:

- 12 AC 001 - 12 AN 999

- 12 AD 001 - 12 AP 999

- 12 D 0001 - 12 D 9999

- 12 KM 001 - 12 KM 999

- 12 TK 001-12 TK 999

- 12 SM 001-12 SM 999

Solhan İlçesi Plaka Harf Grubu:

- 12 D 4001 - 12 D 499

- 12 EA 001 - 12 EA 999

Genç İlçesi Plaka Harf Grubu:

- 12 DA 001 - 12 DZ 999

- 12 KM 3001 - 12 KM 4000

- 12 TO 501 - 12 TO 550