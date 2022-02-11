Bingöl hangi bölgede, haritada nerede? bingöl ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 340 milyar liraya yaklaştıSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 340 milyar liraya yaklaştı#Nureddin Nebati
Kritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrıKritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrı! #Putin
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkSon dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Şoke eden görüntüler... Şimdi de papazlar silah başındaŞoke eden görüntüler... Şimdi de papazlar silah başında!#Güney Kıbrıs
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Büyük sırrı açığa çıktı Kraliçe nefreti yüzünden...Büyük sırrı açığa çıktı! Kraliçe nefreti yüzünden... #Joe Biden
Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuAyşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
Ünlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyunduÜnlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyundu#Adele
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Bingöl hangi bölgede, haritada nerede? bingöl ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Araştırma#Bingöl#Bingöl Harita
Bingöl hangi bölgede, haritada nerede bingöl ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Ülkemizde bulunan iller farklı bölgelerde bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Bingöl ilidir. Bingöl tarihi boyunca çeşitli milletlere ev sahipliği yaptığı için büyük önem taşımaktadır. Peki Bingöl hangi bölgede, haritada nerede? Bingöl ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi hakkında sizlere bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Bingöl turistik açıdan büyük öneme sahip illerimizden birisidir. Birçok efsanenin yer aldığı Bingöl'ün hangi bölgede olduğu ve nasıl gidileceği merak edilmektedir.

 Bingöl Hangi Bölgede?

 Bingöl ismi Evliya Çelebi'ye göre Büyük İskender'den almıştır. Bazı kaynaklarda ise şehrin isminin Mingöl isminden çıktığı bilinmektedir. Bingöl ilinde vatandaşların çoğu geçimini hayvancılık ile sağlamaktadır. Özellikle Bingöl ilinde bulunan yaylalar hayvancılık için oldukça elverişlidir.

 Ülkemizde yedi farklı bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerin sahip olduğu özellikler ise birbirinden farklıdır. Bu bölgelerden birisi de Doğu Anadolu Bölgesidir. Bingöl ili ise Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır.

 Bingöl Haritada Nerede?

 Türkiye haritasında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bingöl Yukarı Fırat Bölümünde bulunmaktadır. Haritada Bingöl ilinin doğusunda Muş ili, kuzey bölgesinde Erzincan ve Erzurum ili bulunmaktadır. Ayrıca batısında Tunceli ve Elazığ ili ile güney bölgesinde Diyarbakır ili bulunmaktadır.

Haberin Devamı

 Yüzölçümü haritasına bakıldığında Bingöl ilinin yüzölçümü 8.125 kilometre kare olmaktadır. Yüzölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye ait olduğu görülmektedir. İlçelerinden Merkez ilçesinden sonra Genç, Karlıova ve Solhan gelmektedir.

 Bingöl İlçeleri

 Bingöl iline bağlı olan toplamda 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Solhan, Karlıova, Genç, Kiğı, Adaklı, Yayladere, Merkez ve Yedisu ilçeleridir. Bingöl ilçeleri arasında en fazla nüfus yoğunluğu olan ilçe Merkez ilçesi olmaktadır. Nüfus yoğunluğunun Merkez ilçesinde olma sebebi iş imkanlarının fazla olması ve sanayileşmenin olmasıdır. Bu nedenle nüfus yoğunluğu Merkez ilçede toplanmıştır.

 Aynı zamanda Merkez ilçesi yüzölçümü bakımından da en büyük ilçedir. İlçelerinde zengin tarihsel kalıntılara rastlamak mümkündür. Ayrıca Bingöl ili ve ilçeleri tarih açısından da ülkemizde bulunan önemli illerden birisi olmaktadır.

 Bingöl ilçeleri arasında rakımı en düşük ilçe Merkez ilçesidir. Rakımı en yüksek olan ilçe ise Karlıova ilçesidir. Merkez ilçesinde Bingöl Yaylası ve Şerafettin Yaylaları bulunmaktadır. Adaklı ilçesinde ise Karer Yaylası yer almaktadır. Ayrıca Genç ilçesinde Çötele yaylası, Karlıova ilçesinde ise Hırhal Yaylası bulunmaktadır. Bulunan bu yaylalar arıcılık açısından önemli bir konuma sahiptir.

Haberin Devamı

 Bingöl Haritası

 Bingöl haritasına bakıldığı zaman Doğu Anadolu Bölgesinde yer aldığı söylenebilir. Bingöl ilinin haritadaki konumu 38.884820 enlem, 40.506090 boylamda yer almaktadır. İlin coğrafi koordinatları ise 38°53'05,4''N 40°30'21,9''E olmaktadır.

 Türkiye haritasına bakıldığı zaman Bingöl ilinin yakınlarında birçok il bulunmaktadır. Bingöl iline yakınlık sırasına göre Tunceli, Muş, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Erzincan illeri bulunmaktadır.

 Bingöl Nüfusu

 Bingöl ilinin nüfusu 2020 yılına göre 281.768 olmaktadır. Bingöl nüfusu bir önceki yıla göre 1.956 artmıştır. Bu nüfusun 142.670'ı erkek, 139.098'i ise kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak açıklamak gerekir ise %50,63 erkek, %49,37'si ise kadındır.

Haberin Devamı

 Bingöl İklimi

 Bingöl ilinde sert kara iklimi görülmektedir. Bingöl ilinde kışlar uzun sürmektedir. Kar yağışı bol olan Bingöl'de kar kalınlığı 3 veya 4 metreyi bulmaktadır. İlin merkezinde kışın ortalaması -9° olurken yazın +39° olmaktadır. Yağış miktarı 900 milimetreyi geçmektedir.

 Bingöl'de senenin yaklaşık üçte biri kar ile kaplı olmaktadır. Kışın çok sert ve soğuk olurken yazları sıcak ve kurak bir iklim hakimdir. Kışın kar, ilkbahar ve sonbaharda bol yağmur görülmektedir. İlkbahar mevsiminde Bingöl ilinde yemyeşil bir bitki örtüsü hakimdir. Yüzölçümünün 'lik kısmı ormanlar ile, %70'lik kısmı ise çayır ve meralar ile kaplıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Araştırma#Bingöl#Bingöl Harita

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse