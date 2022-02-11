Bingöl hangi bölgede, haritada nerede? bingöl ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Bingöl turistik açıdan büyük öneme sahip illerimizden birisidir. Birçok efsanenin yer aldığı Bingöl'ün hangi bölgede olduğu ve nasıl gidileceği merak edilmektedir.

Bingöl Hangi Bölgede?

Bingöl ismi Evliya Çelebi'ye göre Büyük İskender'den almıştır. Bazı kaynaklarda ise şehrin isminin Mingöl isminden çıktığı bilinmektedir. Bingöl ilinde vatandaşların çoğu geçimini hayvancılık ile sağlamaktadır. Özellikle Bingöl ilinde bulunan yaylalar hayvancılık için oldukça elverişlidir.

Ülkemizde yedi farklı bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerin sahip olduğu özellikler ise birbirinden farklıdır. Bu bölgelerden birisi de Doğu Anadolu Bölgesidir. Bingöl ili ise Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır.

Bingöl Haritada Nerede?

Türkiye haritasında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bingöl Yukarı Fırat Bölümünde bulunmaktadır. Haritada Bingöl ilinin doğusunda Muş ili, kuzey bölgesinde Erzincan ve Erzurum ili bulunmaktadır. Ayrıca batısında Tunceli ve Elazığ ili ile güney bölgesinde Diyarbakır ili bulunmaktadır.

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Yüzölçümü haritasına bakıldığında Bingöl ilinin yüzölçümü 8.125 kilometre kare olmaktadır. Yüzölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye ait olduğu görülmektedir. İlçelerinden Merkez ilçesinden sonra Genç, Karlıova ve Solhan gelmektedir.

Bingöl İlçeleri

Bingöl iline bağlı olan toplamda 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Solhan, Karlıova, Genç, Kiğı, Adaklı, Yayladere, Merkez ve Yedisu ilçeleridir. Bingöl ilçeleri arasında en fazla nüfus yoğunluğu olan ilçe Merkez ilçesi olmaktadır. Nüfus yoğunluğunun Merkez ilçesinde olma sebebi iş imkanlarının fazla olması ve sanayileşmenin olmasıdır. Bu nedenle nüfus yoğunluğu Merkez ilçede toplanmıştır.

Aynı zamanda Merkez ilçesi yüzölçümü bakımından da en büyük ilçedir. İlçelerinde zengin tarihsel kalıntılara rastlamak mümkündür. Ayrıca Bingöl ili ve ilçeleri tarih açısından da ülkemizde bulunan önemli illerden birisi olmaktadır.

Bingöl ilçeleri arasında rakımı en düşük ilçe Merkez ilçesidir. Rakımı en yüksek olan ilçe ise Karlıova ilçesidir. Merkez ilçesinde Bingöl Yaylası ve Şerafettin Yaylaları bulunmaktadır. Adaklı ilçesinde ise Karer Yaylası yer almaktadır. Ayrıca Genç ilçesinde Çötele yaylası, Karlıova ilçesinde ise Hırhal Yaylası bulunmaktadır. Bulunan bu yaylalar arıcılık açısından önemli bir konuma sahiptir.

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Bingöl Haritası

Bingöl haritasına bakıldığı zaman Doğu Anadolu Bölgesinde yer aldığı söylenebilir. Bingöl ilinin haritadaki konumu 38.884820 enlem, 40.506090 boylamda yer almaktadır. İlin coğrafi koordinatları ise 38°53'05,4''N 40°30'21,9''E olmaktadır.

Türkiye haritasına bakıldığı zaman Bingöl ilinin yakınlarında birçok il bulunmaktadır. Bingöl iline yakınlık sırasına göre Tunceli, Muş, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Erzincan illeri bulunmaktadır.

Bingöl Nüfusu

Bingöl ilinin nüfusu 2020 yılına göre 281.768 olmaktadır. Bingöl nüfusu bir önceki yıla göre 1.956 artmıştır. Bu nüfusun 142.670'ı erkek, 139.098'i ise kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak açıklamak gerekir ise %50,63 erkek, %49,37'si ise kadındır.

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Bingöl İklimi

Bingöl ilinde sert kara iklimi görülmektedir. Bingöl ilinde kışlar uzun sürmektedir. Kar yağışı bol olan Bingöl'de kar kalınlığı 3 veya 4 metreyi bulmaktadır. İlin merkezinde kışın ortalaması -9° olurken yazın +39° olmaktadır. Yağış miktarı 900 milimetreyi geçmektedir.

Bingöl'de senenin yaklaşık üçte biri kar ile kaplı olmaktadır. Kışın çok sert ve soğuk olurken yazları sıcak ve kurak bir iklim hakimdir. Kışın kar, ilkbahar ve sonbaharda bol yağmur görülmektedir. İlkbahar mevsiminde Bingöl ilinde yemyeşil bir bitki örtüsü hakimdir. Yüzölçümünün 'lik kısmı ormanlar ile, %70'lik kısmı ise çayır ve meralar ile kaplıdır.