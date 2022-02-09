Bingöl hangi bölgede, haritada nerede? bingöl ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi ülkemizin bölgelerini meydana getirmektedir. Örneğin Trabzon ili Karadeniz bölgesi sınırları içinde bulunan bir ildir. Türkiye coğrafyası eğitimi almış bireyler illerin tamamının hangi bölge sınırları içinde yer aldığını, nüfus, iklim, bitki örtüsü bilgilerine hakimdir.

Bingöl Hangi Bölgededir?

Bingöl Türkiye ülkesinde yer alan Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildir. Bingöl il olarak varlığını sürdürmekte ve şehir merkezi olarak geçmektedir. Bu il batısında Elazığ iliyle çevrilidir. Doğu Anadolu bölgesi de çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bingöl ili bu bölümler arasında Yukarı Fırat bölümünde bulunmaktadır.

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Bingöl Haritada Nerededir?

Bingöl ilinin Türkiye haritasında ülkenin doğusunda bulunduğu aşikar bir şekilde görülmektedir. Haritada bu ilin sağ tarafında Muş, sol tarafında Tunceli ve Elazığ bulunmaktadır. Üst tarafında Erzurum alt tarafında Diyarbakır yer almaktadır.

Bingöl İlçeleri Hakkında Bilgi

Bingöl il merkezini de sayarsak Bingöl iline bağlı 8 adet ilçe bulunmaktadır. Bingöl il merkezi haricindeki ile bağlı ilçeler şöyle sıralanmaktadır;

Adaklı

Genç

Karlı Ova

Kiğı

Solhan

Yayla Dere

Yedi Su

Adaklı ilçesi 1987 senesinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. Bu zamana kadar ise Kiğı ilçesine bağlı bir beldeydi. İlçe küçük bir köy kasabası tadındadır. İlçe belediyesiyle yönetilmektedir. Bu ilçede beş adet mahalle bulunmaktadır. 35 adet de ilçeye bağlı köy yer almaktadır.

Genç ilçesinin yüz ölçümü 1646 kilometre karedir. Bu ilçenin eski adı çeşme ağacı anlamına gelen Dara Hini’dir. Cumhuriyet döneminde bu ilçenin ismi Genç olmuştur. Bu zamana kadar gelen dönemde ilçenin ismiyle ilgili çeşitli efsaneler bulunmaktadır.

Karlı ova ilçesinin ise 48 adet köyü vardır. Dört adet mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Bu ilçe Bingöl merkezin kuzey doğusunda yer almaktadır. Bu ilçe Cumhuriyetin ilanından sonra 1936 yılına kadar Muş iline bağlıydı. Daha sonrasında Bingöl iline ilçe olacak şekilde bağlanmıştır.

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Kiğı ilçesinin yüz ölçümü 438 kilometre karedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metredir. Bingöl il merkezine mesafesi ise 75 kilometredir. İlçenin büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Engebeli bir araziye sahiptir.

Solhan ilçesinin doğudan batıya olan uzantısı dar boğazlarla kaplıdır. İlçenin yüz ölçümü 1114 kilometre karedir. 1395 metre bu ilçenin deniz seviyesinden yüksekliğidir. Bingöl il merkezine mesafesi ise 60 kilometredir. Bu ilçe bir doğa harikası olarak bilinmektedir.

Yayla dere ilçesi 2.160 kişilik nüfusa sahip olup 922 adet ilçe arasında sondan dördüncü olmaktadır. Bu ilçenin kuzey batısında Sülbüs dağı yer almaktadır. İlçe kayalık şeklinde olan dağlarla kaplıdır.

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Yedi su ilçesi 250 senelik tarihi bir geçmişe sahiptir. İlçenin yüz ölçümü 426 kilometre karedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. Bingöl il merkezine mesafesi 124 kilometredir. Sarp bir arazi yapısına sahip bu ilçe dağlıktır. Bu ilçede deprem riski çok fazladır. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattının en doğu noktasında konumu gereği yer almaktadır.

Bingöl Haritası Hakkında Bilgi

Detaylı Bingöl il haritası incelendiğinde tüm ilçeleri, mahalle ve cadde isimlerini görebilirsiniz. İl haritası üzerinde kültür park, özel Bingöl hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezi, kargo şirketi, öğrenci yurtları ve okullar görülmektedir.

Bingöl Nüfusu Hakkında Bilgi

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Bingöl ilinin nüfusu 281.768''dir. Şehirlerde yaşayan nüfusu bu oranın %67,7 si meydana getirmektedir. 8.004 km² Bingöl ilinin yüz ölçümüdür. Bu bağlamda ilde kilometrekareye 35 kişi düşmektedir. İlin deniz seviyesinden yüksekliği ise 1159 metredir.

Bingöl İklimi Hakkında Bilgi

Bingöl yaz aylarında sıcak olurken kış aylarında oldukça soğuk olmaktadır. Bunun nedeni ise kuzeyden gelen nemli ve soğuk hava kütlelerinin açık olmasıdır. Yükselti faktörü de düşünüldüğünde ilin yazları sıcak kışları ise soğuk olması kaçınılmazdır. Bu ilin yıllık ortalama sıcaklık derecesi 12,1 dereceyi görmektedir.

Bingöl ilinde sert karasal iklim hakimdir. Kar yağışı bol olan kışlar uzun sürmektedir. İlkbahar ve sonbahar da bol yağış almaktadır. Yazları ise sıcak ve oldukça fazla kuraktır. Yağış nedeniyle Bingöl ili ilkbaharda yeşile bürünmektedir. Bitki örtüsünün ini ormanlar %70 ini çayırlar oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı insanlar tarafından ilin akarsu vadileri oldukça beğenilmektedir.