Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Gündelik yaşamda ya da birçok farklı şarkı ya da filmde de kullanılan bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete atasözü, en çok ilgi gören atasözleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bu atasözünün ne anlama geldiği konusunda internet üzerinden sıkça araştırma gerçekleştiriliyor.

Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişinin önünü göremediği ve ne olduğu belirsiz bir durma doğru gittiğini anlatan bir atasözüdür. Aynı zamanda sonu hayırlı olmayan ya da tehlikeli durumlara yol açabilecek olaylara doğru, bodoslama gitmek anlamına da gelmektedir.

Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Özellikle bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete atasözü cümle içerisinde çok yaygın şekilde kullanılmaktadır.

‘’Sonumuz ne olacak bilmiyorum ama bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete, hadi hayırlısı bakalım.’’