MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Bindiği Dalı Kesmek ne demek? Bindiği Dalı Kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Bindiği Dalı Kesmek ne demek? Bindiği Dalı Kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 04:09 | Son Güncelleme:

Bindiği Dalı Kesmek ne demek? Bindiği Dalı Kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bindiği Dalı Kesmek ne demek? Bindiği Dalı Kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler belli hikayelere bağlı olarak söylenmektedir. Gerçek anlamları dışında mecazi anlamında kullanılan deyimlerin ama oluşan olayları kısa ve öz şekilde belirtmek tır. Bindiği dalı kesmek deyimi ne demek? Bindiği dalı kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konularına ve sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.

Günün birinde hoca bindiği dalı kesmeye başlar. Bir süre sonrada kestiği dalla birlikte yere düşer. Ve daha sonra yaşadığı olaylar ile bindiği dalı kesmek deyimi kalıplaşır ve günümüze kadar ulaşır. Günümüzde sık sık kullanılan deyimlerden biriside bindiği dalı kesmek deyimidir.

 Bindiği Dalı Kesmek Ne Demek?

 Bindiği dalı kesmek deyimi çoklukla kişinin faydasına ve yararına olan durumları kendi eliyle ortadan kaldırması demektir.

 Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı Nedir?

 Kişinin kendisi için yararlı olan bir durumu yok etmesi üzerinden ifade edilebilmektedir. Özellikle gerekli ve yararlı olan bir şey kendi eliyle yok etmesi denebilir.

 Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK) 

 Geçimini sağladığın o dükkanı sakın satıp kendi elinle bindiğin dalı kesme. Sonra pişman olursun.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi