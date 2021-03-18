Bindiği Dalı Kesmek ne demek? Bindiği Dalı Kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler belli hikayelere bağlı olarak söylenmektedir. Gerçek anlamları dışında mecazi anlamında kullanılan deyimlerin ama oluşan olayları kısa ve öz şekilde belirtmek tır. Bindiği dalı kesmek deyimi ne demek? Bindiği dalı kesmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konularına ve sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.
Günün birinde hoca bindiği dalı kesmeye başlar. Bir süre sonrada kestiği dalla birlikte yere düşer. Ve daha sonra yaşadığı olaylar ile bindiği dalı kesmek deyimi kalıplaşır ve günümüze kadar ulaşır. Günümüzde sık sık kullanılan deyimlerden biriside bindiği dalı kesmek deyimidir.
Bindiği Dalı Kesmek Ne Demek?
Bindiği dalı kesmek deyimi çoklukla kişinin faydasına ve yararına olan durumları kendi eliyle ortadan kaldırması demektir.
Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı Nedir?
Kişinin kendisi için yararlı olan bir durumu yok etmesi üzerinden ifade edilebilmektedir. Özellikle gerekli ve yararlı olan bir şey kendi eliyle yok etmesi denebilir.
Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)
Geçimini sağladığın o dükkanı sakın satıp kendi elinle bindiğin dalı kesme. Sonra pişman olursun.