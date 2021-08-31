Binance Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Binance Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Yatırım yapmak, gelecekte rahat etmek ve daha iyi şartlara sahip bir yaşam sürebilmek için önemli bir adımdır. Günümüzde yatırım işlemleri biraz daha farklı bir hal almış ve artık her işin internet üzerinden halledildiği gibi yatırım da internet üzerinden yapılabilmektedir. Binance de bir yatırım aracı şirketidir. Peki, Binance hangi ülkeye aittir? Kim nerede ne zaman kurmuştur? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Binance, popüler yatırım araçlarından bir tanesi olan kripto para yatırım imkanı sağlayan borsa şirketidir. Artık her işin web üzerinden halledilebildiği bugün, kripto para yatırımı da web üzerinde e-ticaret şirket ve borsaları aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Binance Hangi Ülkenin Markasıdır?
Binance, artık dünyaca ünlü kripto para borsası haline gelmiştir. Binance, Çin merkezli yani Çin'e ait para borsası olarak doğsa da günümüzde merkezi Malta'da bulunmaktadır.
Binance Nerede Üretiliyor?
Binance, ilk olarak Çin merkezli bir borsa olmuştur. Ancak şu anda Malta'da bulunmaktadır.
Binance Ne Zaman Kuruldu?
Binance para borsası çok geçmişe ait bir kuruluşa sahip olmasa da hızla büyümüştür. Kuruluş tarihi 2017'dir.
Binance'nin Sahibi Kim?
Dijital para platformu olan Binance'nin kurucusu ve sahibi Changpeng Zhao'dur.
Binance'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Binance ilk olarak Çin merkezli kurulmuştur. Fakat Çin Hükümeti'nin artan kripto para şartlarından sonra önce Japonya'ya ardından Malta'ya taşınmıştır. Şu an en büyük kripto para borsalarından biri olarak yoluna devam etmektedir.