Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu açıldı... ‘En duygusal projem’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı, Yıldırım Ailesi’nin ev sahipliği yaptığı törende Binali Yıldırım, “Türkiye’miz için geçen 17 yılda çok büyük işler yaptık. Dünyanın 10 büyük mega projesinden yedisini gerçekleştiren bir ülkeyiz. Şunu samimiyetle söylemek istiyorum şimdiye kadar birçok projede yer aldım fakat beni en çok duygulandıran da bu oldu. Söz konusu çocuklar ve gelecekleri ise söz bitiyor” dedi. Açılış törenine eşi Semiha Yıldırım ile Bahar Büşra Köylübay, Bülent Yıldırım ve Erkam Yıldırım ile birlikte katılan Binali Yıldırım şunları söyledi:

“Bugün Yıldırım Ailesi olarak, bizim mutlu günümüz, iftihar günümüz. Eşimin ilk öğretmenlik yıllarında ismi olan kendisi olmayan bir okulda yavrularımızı eğitmek için ne büyük fedakarlıklar gösterdiğine şahitlik ettim. O günleri yaşamış biri olarak bugün bu imkânlara sahip böyle bir eserin yavrularımız için yapılmış olmasına; bunda da evlatlarımızın katkısının olmasında çok memnun oldum. Türkiye derslik başına, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından uluslararası ölçülere göre tamam. Tekli eğitim yapabilir. Ancak İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi yedi, sekiz büyük ilimizde henüz derslik sayısı istediğimiz düzeyde değil. İstanbul’da 400 okula ihtiyacımız var. 100 okulun yerleri ayarlanmış vaziyette.

ROBOTİK ATÖLYE DE VAR

Okul, 10 bin 500 metrekare alana inşa edildi. Dört derslik anaokulu, 24 derslik ise ilkokul öğrencilerine hizmet verecek.”

BAKAN SELÇUK: BİNALİ YILDIRIM SEMBOL İSİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da törende yaptığı konuşmada Binali Yıldırım’ın hayırseverliğine dikkat çekti: “Binali Yıldırım gönüllerde abideleşmiş, birçok eserin hayata geçmesinde büyük katkıları olmuş bir kişi. Mega projeler denince akla ilk gelen isimlerden. Ülkemize hizmetler vermiş, bir anlamda da tarih yazan Binali Yıldırım Beyefendi’nin adına okul olmasına mutlu oldum. Binali Yıldırım aslında sembol bir isim. Eğitime olan duyarlılığı ve bunu toplumla paylaşıyor olması çok önemli. Tam bu noktada Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz’ın sözlerini hatırlatmak isterim: ‘Vefa denilince Binali Yıldırım, tevazu denilince Binali Yıldırım, fedakârlık denilince Binali Yıldırım’. Buna ek olarak, hayırseverlik denince, devlet adamlığı denilince ve eğitim denilince Binali Yıldırım eklenmesi gerekiyor.’’

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Buradan hayırseverlere bir çağrı yapmak istiyorum. Okul yaptırdığınız zaman vergiden muaf oluyorsunuz. O yüzden bütün hayırseverlerimizi özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Adana gibi illerimizde okul yapmaya davet ediyorum. Yapacağınız her okul Türkiye’nin geleceğine atılmış bir imza olacak, ülkenin kalkınması için bir tuğla olacak.