Bina kelimesinin eş anlamlısı nedir? Binanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Bina, kişilerin yaşamını sürdürmek yani barınma ihtiyacını karşılamak için evlerin bulunduğu yapıdır. Ayrıca binalar sadece barınma amaçlı değil iş yeri olarak da kullanılmak için inşa edilir. Bina yerine dilimizde kullanılan farklı eş anlama sahip kelimelerde vardır.

Bina Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bina kelimesi, dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Hatta sokağa çıktığımız anda yüzlerce bina ile karşılaşırız. Günlük yaşamda bu kadar sık kullanılan bina kelimesinin 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bina sözcüğünün eş anlamlı yani anlamdaş olanları inşaat ve yapıdır. Bir cümle içinde bina yerine inşaat ve yapı kelimeleri de kullanılabilir

Binanın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Bina kelimesinin eş anlamlısı olan inşaat ve yapı kelimeleri ile örnek cümleler aşağıda sıralanmıştır;

O inşaat seneler sonra teslim oldu.

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Bu yapının sağlam olduğu, kullanılan malzemenin kalitesinden belli.

Senin sevdiğin inşaat de hiç boş daire kalmamış.

Bu sokağın sonunda kırmızı renkli yapıyı göreceksin.

Yapının içini zevkine göre döşemiş.

O yapı 18. yüzyılda yapılmış.

Kentsel dönüşümde yüzlerce inşaat yapılarak teslim edilmiş.