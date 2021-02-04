Bin Ölçüp Bir Biçmeli atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bin Ölçüp Bir Biçmeli, bir işe kalkışmadan önce o işin tüm ayrıntılarının önceden düşünülmesi ve sonrasında o işe kalkışılmasını anlatan bir atasözüdür.

Bin Ölçüp Bir Biçmeli Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Bin Ölçüp Bir Biçmeli; “yapmaya karar verilen bir işin daha önceden her yönüyle düşünülmeli ve daha sonra işe başlanmalıdır” manasına gelen bir söz.

Yapılan iş ister kolay olsun ister zor, mutlaka bütün ayrıntılarıyla önceden düşünülmelidir. Konuyla ilgili gerekli araştırma ve hesaplama yapıldıktan sonra o işe başlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki; sonuçtan memnun olunmayacak bir netice çıktığında, hissedilen pişmanlık fayda sağlamaz.

Bin Ölçüp Bir Biçmeli Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Bodrum’da ev almadan önce bin ölçüp bir biçmeli.

- İşyeri ile ev arasındaki mesafe çok uzak, bu işe girmeden önce bin ölçüp bir biçmeli.

- Bin ölçüp bir biçmeli ki, sonradan alacağın bu kazak için pişman olma.