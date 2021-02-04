Bin Nasihatten Bir Musibet Yeğdir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bin nasihatten bir musibet yeğdir atasözü bir insana çok kere nasihat etmek fayda etmeyebilir ama bir kere başına kötü bir olay gelmesi ve bunu tecrübe edinmesi daha etkili olur.

Bin Nasihatten Bir Musibet Yeğdir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bin nasihatten bir musibet yeğdir atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Yanlış bir yol tutmuş kimi insanlar vardır ki, onlara ne kadar çok öğüt verirsen ver, tuttukları yanlış yoldan çevirmekte olan bu öğütler bir fayda temin etmez. Ama takip ettiği yanlış yolda başına gelen bir felaket, onu doğru yola getirmekte daha etkili olur. Çünkü kötü tecrübelerin öğretme gücü oldukça büyüktür".

Bin Nasihatten Bir Musibet Yeğdir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Boşuna ona konuşma bırak yaşayıp öğrensin. Atalarımız bin nasihatten bir musibet yeğdir diye boşuna dememiş.