Bin Dost Az Bir Düşman Çok atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

"Bin dost az bir düşman çok" atasözü bizi uyaran atasözlerinden birisi olmaktadır.

Bin Dost Az Bir Düşman Çok Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

"Bin dost az bir düşman çok" atasözünün Türk Dil Kurumu'muzca belirlenen anlamı şu şekilde olmaktadır. Dostlarımız ister yüzlerce olsun isterse de binlerce olsun varlıkları bizim için tehlike olmamaktadır. Bunun yanında bu kadar çok dostun olması insana yarar sağlamaktadır ve bin dost bile az olarak görülmekte, mümkünse daha fazlasının olması beklenmektedir.

Türk Dil Kurumu'na göre bir düşmanın çok olması ise bir düşmanın olması bile insan hayatını etkileyecek zararlar verebilecek ölçüde olmaktadır. Bir insan binlerce dost olmasına rağmen sadece bir tane düşmana sahip olması onun hayatını değiştirecek tehlikelerle karşı karşıya olması anlamına gelmektedir.

Bin Dost Az Bir Düşman Çok Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sınır komşuları ile çok iyi anlaşan ülkenin, sahip olduğu tek düşmanım savaş ilan etmiştir. Bu elzem durum bile bin dostun az bir düşmanın çok olduğu atasözünün kanıtı gibidir.