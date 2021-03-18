Bin Dereden Su Getirmek ne demek? Bin Dereden Su Getirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Köyde aşırı derece hastalanan bir genç için su sorunlarının acil olarak çözülmesi adına yetkililer de harekete geçmişlerdir. Fakat ne yazık ki suyu köye getiremeden genç vefat etmiştir. Anne ve babası bu duruma haliyle çok üzülmüş olup genç öldükten sonra yetkililer suyu getirince anne babada bin dereden su getirseniz de artık fayda etmez diyerek üzüntülerini dile getirmişlerdir.

Bin Dereden Su Getirmek Ne Demek?

Bin dereden su getirmek deyimi sıklıkla ne yapılırsa yapılsın ne vaat edilirse edilsin fayda etmeyeceğini, işe yaramayacağını anlatmak amacı ile söylenilen bir deyimdir.

Bin Dereden Su Getirmek Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Olumsuz olarak çok dolambaçlı gerekçeler öne sürmek, oyalamak için türlü nedenler göstermek anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır.

Bu saatten sonra bin dereden su getirsen de işe yaramaz. Asla seni affetmez.