Bimarhane Nedir, Ne Zaman Kuruldu? Bimarhane'yi Hangi Devlet Kurdu?

Bimarhane kelimesi 19. yüzyılda tımarhane olarak değiştirilmiştir. Tımar kelimesi tedavi etme, sağaltma ve hastaya bakmak anlamına gelir.

Bimarhane Nedir?

Bimarhane, günümüzde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak geçen tedavi merkezlerinin geçmiş yıllardaki adıdır. Bimar kelimesi hasta ve bakıma muhtaç olan kişi demektir. Bu bağlamda bimarhane kelimesi için hastane kelimesinin İslam devletleri tarafından kullanılan eski adı da denebilir.

Darüşşifa kelimesi de bu sözcük ile eş anlamlıdır. Dar, yer mekan anlamına gelirken şifa da tedavi demektir. 50'li yıllardan sonra hem tımarhane hem de bimarhane kelimelerinin yerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kullanılmaya başlanmıştır.

Bimarhane Ne Zaman Kuruldu?

Dünyada ruh hastalıkları ve kişilik bozuklukları için özel olarak tahsis edilmiş ve kurulmuş ilk hastane 8. yüzyılda kuruldu. İslam'ın altın çağını yaşadığı bu dönemde, birçok İslam ülkesi tıp alanında da kayda değer ilerlemeler kaydetmiştir.

Bu dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde kişilik bozuklukları olanlara ön yargıyla yaklaşılıyordu. Özellikle Engizisyon mahkemelerinin kurulduğu dönemde, psikozlu ve nevrozlu kişiler şeytanın lanetine uğramış kabul ediliyordu. Aynı dönemde İslam ülkelerindeki birçok doktor, insan psikolojisi hakkında araştırmalar yapmış ve bu alanda kitaplar kaleme almıştır.

İlk bimarhane 707 yılında kuruldu. Bu kurumlarda, hastaların davranışları ayrıntılı olarak incelenmiş ve kişilik bozukluklarının nedenleri ayrıntılı olarak incelendi. 9. ve 10. yüzyılda da diğer İslam ülkelerinde birçok bimarhane daha açıldı.

Bimarhaneyi Hangi Devlet Kurdu?

Tarihteki ilk bimarhane Emeviler döneminde kuruldu. Bu bimarhanede hem ruh ve sinir hastaları hem de cüzzamlılar tedavi edildi. Daha sonraki yıllarda Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğunda da birçok bimarhane açıldı. Bu kurumlarda da hastaların tedavisiyle yakından ilgilenildi ve birçok hastalığın teşhisi kondu.