Bilumum ne demek? Bilumum kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Bilumum sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkar. Aynı zamanda Türkiye'de yerleşik olarak bulunmakta ve farklı yerlerde kullanılmaktadır. Tabii daha çok günümüzde kaynakçalarda ya da birçok eserde karşılaşılan bir sözcüktür.

Bilumum Ne Demek?

Farklı kelimeler üzerinden bilumum kelimesi eş anlamlı olarak ifade edilmektedir.

- Bütün

- Hep

- Kamu

Özellikle daha çok ilk kelimede olduğu anlamı üzerinden öne çıktığını ve değerlendirildiğini ifade etmek gerekir.

Bilumum Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cümle içerisinde önemli bir yere sahip olması ile beraber bu kelimenin anlamı, ‘Bütün ya da hep’ biçiminde anlatılmaktadır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında sözlük anlamı üzerinden ele alındığı vakit, bu kelimenin karşılığı, ‘Bütün’ olarak öne çıkıyor.

Bu tebligat Anadolu ve Rumeli'de bulunan bilumum ordu ve kolordu kumandanlığına tebliğ olunmuştur.’’ (Mustafa Kemal Atatürk)