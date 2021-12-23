BİLSEM’lerin sayısı 225’e çıktı

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Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve BİLSEM’lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı. BİLSEM’ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, bin 245 tasarım ve 8 marka olmak üzere bin 305 ürünün tescili alındı.

HER BİLSEM’E BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE

BİLSEM’lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de devam ediyor. Mevcut BİLSEM’lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan BİLSEM’e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.

BİLSEM SAYISI 350’YE ÇIKACAK

Öğrencilerin belirledikleri sorun alanlarına yönelik çözümlerini tamamen kendi tasarım ve emekleriyle ürüne dönüştürüp topluma kazandırmalarını, yerli ve millî üretimi desteklemek için fikrî mülkiyete büyük önem verdiklerini vurgulayan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kapsamda BİLSEM’lerde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. BİLSEM’ler için Bakanlık hedefinin 2021 yılında 183 tescil olduğunu hatırlatan Bakan Özer, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini, bin 305 tescil ile hedefin çok üzerinde bir başarı elde edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını söyledi.

Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

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“Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız BİLSEM’lerin altyapı ve imkânlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan BİLSEM’lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225’e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350’ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık.

FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ KURULDU

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılında BİLSEM’ler için hedefimiz, 183 ürün tescili almaktı. BİLSEM’ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1.245 tasarım ve 8 marka olmak üzere bin 305 ürünün tescili alındı. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikrî mülkiyet ve sınai haklarla ilgili BİLSEM’lerde oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacak.”

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Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkür ettiğini ifade eden Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 il millî eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladığını belirtti.