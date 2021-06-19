BİLSEM'lere oyun ve animasyon atölyeleri kuruluyor

Animasyon, çizgi film, sanal gerçeklik, artırılmış sanal gerçeklik gibi dijital görsel içerik hazırlama konularında projelerin geliştirileceği BİLSEM'ler mesleki eğitimdeki Ar-Ge merkezleri ile de ortak projeler yürütecek. BİLSEM'lerde atölye kurulum çalışmaları devam ederken öğretmen eğitimleri de planlandığı gibi ilerliyor. Bu kapsamda 1280 öğretmene Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe After Effect, 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu animasyon ve dijital oyun tasarımı eğitimleri verildi.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemiz için katma değeri çok yüksek olan animasyon, sanal gerçeklik, çizgi film gibi alanlarda dijital görsel içerik hazırlanması konularında iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için daha önce önemli bir adım atmıştık. Dijital görsel içerik geliştirme alanında açtığımız program Ankara Kabala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim vermeye başlayacak. Programın müfredatı Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileri ile birlikte hazırlandı. Bu okulumuz, bu alanda Türkiye'de ilk ve tek Ar-Ge merkezi. Bu çalışmaları yaygınlaştırmak için 185 BİLSEM'in tamamında bu kapsamda atölyeler kurmaya ve öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenlemeye başladık. Şu ana kadar BİLSEM'lerde görev yapan bin 280 öğretmenimiz bu konu ile ilgili eğitim aldılar. 2021 yılı sonuna kadar tüm BİLSEM'lerde atölye kurulumlarını tamamlamış olacağız. Sektörlerle iş birliği geliştirme süreçlerimiz de devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren sektörlerle güçlü iş birlikleri tesis ederek hem öğretmenlerimizin sürekli eğitim almalarını sağlayacağız hem de ortak projeler yürüteceğiz."