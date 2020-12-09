BİLSEM’lere hava gözlem istasyonu kuruluyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Çevre bilincine sahip bir nesil yetiştirmenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Selçuk, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde, sel, kuraklık gibi üzücü doğa olaylarının daha sık görülmeye başlandığını söyledi. Bu gerçekle yüzleşerek, harekete geçilmesi ve çocukların çevreyle ilgili farkındalıklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Protokollerin, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için uygulanacak iki işbirliğini kapsıyor. Protokolle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ortak çalışmalar yürütecek. Bu ortak çalışmalardan ilkinin özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesindeki BİLSEM'lerde yapılacak.

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARA BİLİMSEL ARAŞTIRMA FIRSATI

Bu protokolle başlayacak çalışmada öncelikle BİLSEM'lere hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrencilerimizin, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmeleri ve hava olayları hakkında bilimsel bilgiler edinmelerini sağlayacağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda çocuklarımızın projeler yapabilmelerini de teşvik edeceğiz. Protokol kapsamında, çeşitli materyaller geliştirilecek, BİLSEM'lerdeki çocuklarımız için hem kuramsal hem de uygulamalı eğitimler verilecek, eğitim paketleri hazırlanacak. Ayrıca bu öğrencilerimize yönelik yaz kampları düzenlenecek, hava olayları için yatılı veya gündüzlü eğitim kampları oluşturulacak, meteoroloji alanında kodlama ve yapay zeka konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. İkinci protokolümüzün Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılacak. Burada da Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki katılımcılar, kursiyerler, öğrenciler ve velilere meteorolojik faaliyet ve ürünlerin tanıtımını yapılacak, böylece farkındalık düzeyleri de artmış olacak. Bu tür çalışmaları arttırarak sürdürmek istiyoruz. Öğrencilerin çevre bilincine sahip olması için hem müfredat hem de bu tür projeler üzerinde çalışıyoruz.”

İmza töreni öncesi 15 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Victor Glover ile amatör telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. Bağlantı öncesi konuşan Bakan Selçuk, öğrencilerin uzay teknolojilerine meraklarını celp etmek, teknoloji ve bilim konusundaki farkındalıklarını arttırmak için önemli bir adım atıldığını söyledi.

"Buradaki 15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlarıyla yapacağınız telsiz görüşmesi ülkemizde doğrudan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilen ilk görüşme olacak" diyen Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Görüşeceğiniz astronotlar sizlerin yaşındayken gökyüzüne sizinle aynı uzaklıktaydı, bunu asla unutmayın. Bugün oradalar. Bu varılacak son nokta değil elbette, yapılacak daha çok güzel ve büyük iş var. İşte biz sizden daha güzel ve büyük işleri planlamanızı ve öncelikle hayal etmenizi istiyoruz. Bugün uzay istasyonundaki astronotla görüşebileceğini gören çocuklarımızın, içlerindeki merak duygusunu doğa bilimlerine, uzay teknolojilerine yöneltmesini bekliyoruz. Üzerinizde bir baskı hissetmenizi istemem ancak içinizde işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi duran merak duygunuzu ve enerjinizi bilime ve üretkenliğe yöneltebileceğinizi biliyorum. Bizim günlük, geçici meselelerle vaktimizi ve enerjinizi israf etmeyip yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamamız gerekiyor. Ortaya bir ürün koymak, bir yenik üretmenin varoluşun en derine katkı sağlamak anlamına da geliyor. Öğrencilerin bunun peşinden koşması gerekiyor. Teknoloji üretmeniz, uzayı keşfetmeniz bir gün bizi oradan selamlamanız, bizlerin siz evlatlarımıza kurmaya çalıştığımız güzel geleceğin önemli bir parçasını oluşturuyor ve bunun haberi niteliğinde. Bu gelecek için sizin çalışmalarınızı dünya standartlarında destekliyoruz ve kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmeniz için de şartları hazırlamaya çaba gösteriyoruz. Bu görüşme, bütün çocukların, gençlerin merakını tetiklemesini ve cesaretini arttırmasını bekliyoruz. Dünyadan binlerce kilometre uzaklıktaki bir uzay istasyonuyla iletişime geçebilen öğrenciler, bir gün oraya hatta daha uzaklara da gidecek. Biz, bu hayale sahibiz. Sizlerin hayalleri ve cesareti bizden elbette bizi aşmalı bizden daha ileri gitmelisiniz. Şair Turgut Uyar'ın dediği gibi 'durmayalım göğe bakalım, belki hepimiz birden sevinebiliriz.' Ve başka bir şairimizin Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi 'zira gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir.' Gözlerinizi uzaklara çevirir ve istikrarla çalışırsanız, sabırla ,azimle çalışırsanız bizim uzay araştırmacılarımız, teknoloji üretenlerimiz, astronotlarımız elbette sizler olabilirsiniz. Hata yapmaktan lütfen korkmayın, asla kınanmaktan ve kaybetmekten, yanlış yapmaktan çekinmeyin. Biz sizlerin hep yanında olacağız. Yolunuzu açmak bizim işimiz, vazifemiz."

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yaklaşık 3 bin 580'i bulan kurs programları içerisinde, havacılık ve meteorolojiyle ilgili alanlar bulunduğunu aktararak, yapılan amatör telsiz görüşmesinin, Türkiye'deki uzay çalışmaları ve amatör telsizcilik konusunda farkındalığın artmasına katkı sunmasını temenni etti.