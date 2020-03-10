BİLSEM'lere 1000'er kitaplık kütüphane kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) özel yetenekli öğrenciler için okuldaki eğitimlerine ek olarak eğitim programları uyguluyor. Bakanlık, yaklaşık 63 bin öğrencinin eğitim aldığı Türkiye genelindeki 174 BİLSEM'de kapasite ve imkânların arttırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, 2019'da İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ'da seçilen 10 BİLSEM'de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kurduğu 1000 kitaplı kütüphane uygulaması 2020'de tüm BİLSEM'lerde uygulanacak.

‘ÖĞRENCİLER KÜTÜPHANELERİ AKTİF KULLANDI’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM'leri güçlendirmek için 2019'da iki adım attıklarını hatırlattı. Bu karar çerçevesinde hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphane kurduklarını söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu imkânları diğer okullarımızın öğrencilerine de açtık. BİLSEM'ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızdan yaklaşık 6 bin öğrenci de bu imkânlardan yararlandı. Projeye kütüphane kurulumuyla destek verecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimiz çok beğeni aldı, öğrencilerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanıldı. 2020'de pilot kütüphane projesini 174 BİLSEM'in tamamını kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Böylece altı ay içerisinde tüm BİLSEM'lerde en az 1000 kitaptan oluşan kütüphaneler hizmet vermeye başlayacak. Bu kütüphanelerden diğer öğrencilerimiz de yararlanabilecekler. BİLSEM'lerin güçlendirilmesine yönelik yeni projeler de hazırlıyoruz."