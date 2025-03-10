BİLSEM’lerde neler yapılıyor?

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BİLSEM’ler, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan proje tabanlı bağımsız destek eğitim kurumları olarak tanımlanıyor. Bu merkezlerde öğrenciler ders dışı saatlerde ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak birçok atölyeye katılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında BİLSEM’lerin çalışma sistemini, başvuruları ve öğrencilere olan faydalarını anlatıyor.

Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın yazısını okumak için tıklayın.