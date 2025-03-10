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BİLSEM’lerde neler yapılıyor?

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#Konuk Yazar#BİLSEM’Lerde Neler Yapılıyor?#Doç. Dr. Mustafa Otrar
BİLSEM’lerde neler yapılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 18:06

Ülkemizde özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmaları yürütmek için bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) önemli bir konumda yer alıyor.

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BİLSEM’ler, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan proje tabanlı bağımsız destek eğitim kurumları olarak tanımlanıyor. Bu merkezlerde öğrenciler ders dışı saatlerde ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak birçok atölyeye katılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında BİLSEM’lerin çalışma sistemini, başvuruları ve öğrencilere olan faydalarını anlatıyor.

Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#BİLSEM’Lerde Neler Yapılıyor?#Doç. Dr. Mustafa Otrar

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