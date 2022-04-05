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BİLSEM’e 19 alanda yardımcı ders materyali

#BİLSEM#Özel Yetenekli Öğrenci#Bilim Ve Sanat Merkezleri
BİLSEM’e 19 alanda yardımcı ders materyali

Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarabilmelerini sağlamak amacıyla destek materyalleri üretilmeye devam ediyor.

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Özel yetenekli öğrencilerin kariyer planlaması, duygu gelişimi ve öz düzenlemelerine yönelik desteklerin ardından derslerine yardımcı olacak kaynaklar hazırlandı. BİLSEM öğrencileri için  "Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, İlköğretim Matematik, Lise Matematik, Felsefe, Coğrafya, Tarih, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik, Görsel Sanatlar, İngilizce, Sosyal Bilimler, Rehberlik, sınıf öğretmenliği, bilişim teknolojileri ve teknoloji tasarım" olmak üzere 19 farklı alanda etkinlik temelli ders materyalleri erişime açıldı.

EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ SÜREKLİ ARTIRIYORUZ
Özel yetenekli çocuklar alanında çalışan öğretmen ve akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla üretilen yardımcı ders materyallerinin BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin uygulamalarına rehberlik edecek şekilde hazırlanmasına önem verildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hazırlanan yardımcı ders materyalleriyle özel yetenekli öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğini sürekli artırıyoruz. Ülkemizin beşeri sermayesinin önemli bölümünü oluşturan özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimi için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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#BİLSEM#Özel Yetenekli Öğrenci#Bilim Ve Sanat Merkezleri

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