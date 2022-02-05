BİLSEM’den kariyer rehberlik programı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan özel yetenekli bireylere yönelik kariyer rehberlik programı, özel yetenekli öğrencilerin devam ettiği BİLSEM'lerde, onların ilgi ve yeteneklerine uygun verilen eğitimlerin yanında kariyer rehberliği de sağlayacak.

Ardışık program kapsamında bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Gelecek Farkındalığı Kazandırma Psikoeğitim Programı’, ortaokul öğrencileri için ‘Gelecek Hazırlığı Psikoeğitim Programı’ ve lise öğrencileri için ‘Gelecek Planlama Psikoeğitim Programı’ oluşturuldu.

ÖĞRENCİ UYGULAMA KİTABI HAZIRLANDI

Uygulama kolaylığı sağlaması amacıyla psikoeğitim programlarının her biri için ‘Öğrenci Uygulama Kitabı’ da hazırlandı. Kariyer rehberlik programı, gelişimsel bir yaklaşımla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin yanında azim, belirsizlikle başa çıkma, öngörü geliştirme ve psikolojik sağlamlık gibi mesleki yönelimi etkileyen kişilik özelliklerini de geliştirmeye yönelik bir içeriğe sahip.

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Hazırlanan psikoeğitim programları rehberlik hizmetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırılması sürecine ve özel yetenekli öğrencilerin kariyer yönlendirmelerine katkı sağlayacak. Programla öğrencilerin kariyer gelişim sürecinde geleceğe yönelik farkındalık kazanmaları, geleceğe hazırlanmaları ve geleceğe yönelik planlama yapmaları sağlanacak.