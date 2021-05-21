BİLSEM yetenek sınavında 2'nci şans

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bir yazı yayımlayarak mazeretleri nedeniyle resim ve müzik alanında bireysel değerlendirmeye katılamayan öğrencilere yeniden randevu verileceğini duyurdu. MEB tarafından İl, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne ve valiliklere gönderilen duyuruya ek olarak mazeret formu gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendilerine verilen formlar üzerinden değerlendirme yapıp mazeretleri uygun olanları listeye ekleyecek ve bakanlık bu öğrencilere yeni randevu oluşturacak. Resim öğrencilerinin 26 Mayıs, müzik öğrencilerinin ise 10 Haziran tarihine kadar MEB’e ve oer_ozelyetenek@meb.gov.tr e-posta adresine mazeret formunu göndermesi gerekiyor. Resim yetenek alanındaki randevu yerleştirmeleri 5-6 Haziran tarihlerinde, müzik yetenek alanında ise 14-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak.