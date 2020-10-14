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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

BİLSEM tarama uygulaması sonuçları açıklandı

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BİLSEM tarama uygulaması sonuçları açıklandı
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MEB, BİLSEM 1, 2 ve 3’üncü grup tarama uygulaması sonuçlarını açıkladı. Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 1, 2 ve 3’üncü sınıf grup tarama uygulaması sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sonuçlarını http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/ss/2020/bilsem_13102020_hgdrtf/Ss.asp adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve doğum tarihlerini girerek öğrenebilecek.

ÖĞRENCİLER 11 KASIM’DAN İTİBAREN GİRİŞ BELGELERİNİ KAYITLI OLDUKLARI OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALABİLECEK
2020-2021 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarla yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Grup tarama uygulamasında birinci sınıflara 60, 2 ve 3’üncü sınıflara 70 soru soruldu, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplandı. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 11 Kasım’dan itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecek.

Bireysel değerlendirme sonucunda BİLSEM’lere yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.

YETENEK ALANLARINA VE SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE BİREYSEL İNCELEMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN BELİRLENEN TABAN PUANLAR:

Sınıf DüzeyiGenel Zihinsel
Yetenek Alanı		Resim
Yetenek Alanı		Müzik
Yetenek Alanı
Birinci sınıflar 500460460
İkinci sınıflar510480480
Üçüncü sınıflar520500500

 

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