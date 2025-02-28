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BİLSEM sonuçları ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#BİLSEM#Doç. Dr. Mustafa Otrar#Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri
BİLSEM sonuçları ertelendi
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 10:23

28 Şubat’ta açıklanması planlanan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle 7 Mart’a ertelendi.

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İlgili kılavuza göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı. Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten  28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.

TAKVİM DEĞİŞTİ
BİLSEM’in mevcut takvimi de böylece değişmiş oldu. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

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Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

 

2024-2025 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH

İŞLEM

7 Mart 2025

Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

10-14 Mart 2025

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

17-21 Mart 2025

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

17-28 Mart 2025

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

8 Nisan 2025

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14–25 Temmuz 2025

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

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#BİLSEM#Doç. Dr. Mustafa Otrar#Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri

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