BİLSEM sonuçları ertelendi

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İlgili kılavuza göre BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı. Geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.

TAKVİM DEĞİŞTİ

BİLSEM’in mevcut takvimi de böylece değişmiş oldu. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

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Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak. Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak. Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

2024-2025 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ