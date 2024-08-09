BİLSEM sonuçları açıklandı

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MEB’den yapılan açıklamada, “Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi” denildi. BİLSEM’lere kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il ya da ilçelerin sorumluluk alanında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar da 12-16 Ağustos tarihleri arasında veliler tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

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