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BİLSEM sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#MEB#BİLSEM Sonuçları Açıklandı#Öğrenci
BİLSEM sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 16:47

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçlarını açıkladı.

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MEB’den yapılan açıklamada, “Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında  80, müzik yetenek  alanında ise 70 puan olarak belirlendi” denildi. BİLSEM’lere kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos tarihleri arasında  örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il ya da ilçelerin sorumluluk alanında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar da 12-16 Ağustos tarihleri arasında veliler tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

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#MEB#BİLSEM Sonuçları Açıklandı#Öğrenci

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