MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBilsem sonuçları açıklandı
GeriEğitim Bilsem sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.07.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Bilsem sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilsem sonuçları açıklandı

2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 90, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi. 

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 26 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından İl Millî Eğitim Müdürlükleri'ne yapılabilir. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos-10 Eylül'de ikamet ettikleri il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. 

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi