Bilsem sonuçları açıklandı
2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 90, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi.
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 26 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından İl Millî Eğitim Müdürlükleri'ne yapılabilir. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos-10 Eylül'de ikamet ettikleri il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler.