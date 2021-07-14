Bilsem sonuçları açıklandı

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 26 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından İl Millî Eğitim Müdürlükleri'ne yapılabilir. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 23 Ağustos-10 Eylül'de ikamet ettikleri il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

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